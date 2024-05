WhatsApp va réinventer l’expérience autocollants avec une fonction de recherche

WhatsApp, toujours à l’avant-garde de l’innovation, teste constamment de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. La dernière en date, relevée par WABetaInfo, devrait ravir les amateurs d’autocollants.

Cette fonctionnalité, actuellement disponible uniquement dans la version bêta pour Android, ajoute un champ de texte au clavier des autocollants de WhatsApp, permettant aux utilisateurs de rechercher des autocollants et des packs directement dans la boutique dédiée.

Introduite dans la dernière version bêta pour Android 2.24.11.5, cette nouveauté permet de chercher des autocollants individuels ou des packs entiers en écrivant simplement ce que l’on cherche. Bien que cette fonctionnalité ne soit observée que dans la version Android pour le moment, elle est représentative de l’engagement de WhatsApp à faire des autocollants l’un des points forts de l’application.

WhatsApp et les autocollants

En effet, quelques mises à jour plus tôt, WhatsApp avait déjà lancé une fonctionnalité permettant de créer des autocollants personnalisés et alimentés par l’IA grâce à de nouveaux raccourcis de création. Cette approche montre combien la plateforme est investi dans l’innovation autour des autocollants, les rendant non seulement amusants, mais aussi personnalisables et accessibles.

La fonction de recherche d’autocollants, bien que toujours en développement et pas encore accessible à tous les testeurs bêta, devrait être déployée auprès du grand public dans les semaines à venir. Son implémentation ne semblant pas trop complexe, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit bientôt disponible tant sur les plateformes iOS qu’Android.