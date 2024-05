Comment suivre la conférence de OpenAI à 19 heures aujourd’hui ?

OpenAI s’apprête à faire des annonces très attendues concernant ChatGPT et GPT-4 lors d’une diffusion en direct intitulée « Spring Updates », prévue aujourd’hui à 19 heures, heure française, sur son site Web.

Bien qu’aucune information officielle n’ait été divulguée sur le contenu exact de ces annonces, l’effervescence des dernières semaines suggère fortement l’introduction d’un moteur de recherche propulsé par ChatGPT, capable de rivaliser directement avec Google.

Cette révélation intervient juste avant la conférence annuelle de développeurs de Google, Google I/O 2024, où l’on attend également des annonces significatives, notamment sur Gemini, la nouvelle suite de modèles d’IA de Google. Cependant, les nouveautés de OpenAI pourraient éclipser quelque peu les annonces de Google, particulièrement avec le lancement anticipé d’un moteur de recherche basé sur ChatGPT et partiellement alimenté par Microsoft Bing.

L’événement d’aujourd’hui pourrait aussi être l’occasion pour OpenAI de dévoiler un assistant multimodal innovant, capable de gérer des prompts visuels, de reconnaître et traduire des images du monde réel. Ces innovations pourraient poser un sérieux défi aux produits phares de Google, y compris Google Recherche et les assistants numériques tels que Google Assistant et Gemini.

Ces développements marquent une étape cruciale pour OpenAI, qui non seulement affirme sa présence dans le domaine des technologies d’intelligence artificielle, mais redéfinit également les paradigmes de recherche et d’interaction utilisateur dans un écosystème numérique en rapide évolution.

Comment suivre l’événement de OpenAI à 19 heures ?

Pour assister à l’événement, vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil d’OpenAI à 19 heures (heure française) ce lundi 13 mai, où vous pourrez découvrir les mises à jour du modèle d’IA le plus populaire au monde. L’événement devrait durer environ une heure.