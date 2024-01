Comment accéder au nouveau GPT Store et aux GPT les plus populaires ?

Comment accéder au nouveau GPT Store et aux GPT les plus populaires ?

ChatGPT est devenu le produit phare de l’intelligence artificielle générative (IA), mais il existe bien plus que ce seul outil, comme en témoigne la boutique récemment lancée.

GPT, qui signifie Generative Pre-trained Transformers (transformateurs génératifs pré-entraînés), peut englober plusieurs fonctions, toutes alimentées par l’IA. Alors que ChatGPT est littéralement un chat alimenté par l’IA, une multitude d’autres outils sont proposés.

Parmi les GPT les plus populaires, choisis par la communauté OpenAI, on trouve Consensus, qui fonctionne comme un assistant de recherche IA en recherchant des réponses scientifiques dans plus de 200 millions d’articles académiques. Un autre GPT axé sur l’enseignement, AskYourPDF Research Assistant, va encore plus loin en intégrant une fonction de chat permettant de discuter de plusieurs fichiers à la fois et même de générer de nouveaux articles pour vous aider dans vos recherches.

En ce qui concerne le codage, Grimoire est un GPT populaire qui permet de créer le code de sites Web entiers à l’aide de quelques prompts rapides. Il fonctionne dans plus de 20 langages de programmation.

Il y a aussi de la place pour les créatifs, avec VideoGPT de WEED, qui vous permet de créer des vidéos de haute qualité à l’aide de prompts, Logo Creator (qui fait ce qu’il dit) et le générateur d’images DALL-E d’OpenAI.

Comment accéder à la nouvelle boutique GPT ?

Vous pouvez facilement accéder au nouveau GPT Store en vous rendant sur chat.openai.com et en cliquant sur « Explore GPTs ». À partir de là, la boutique est configurée pour couvrir les meilleurs choix quotidiens, les GPT populaires au sein de la communauté et une section pour les GPT créés par OpenAI elle-même.

Vous pouvez rechercher les noms des GPT ou des fonctions dans la barre de navigation, ou parcourir des sujets tels que l’écriture, la productivité, la recherche et l’analyse, la programmation, l’éducation et le style de vie.

Vous devez être inscrit à ChatGPT Plus pour utiliser les autres GPT, qui sont disponibles pour 20 dollars par mois. Cette inscription vous permet non seulement d’accéder à la boutique de GPT, mais elle garantit également aux utilisateurs un accès général, même pendant les périodes de pointe, lorsque la version gratuite est saturée. Lorsque de nouveaux modèles sont lancés, les utilisateurs premium sont les premiers à y avoir accès et bénéficient généralement de temps de réponse plus courts pour tous les modèles.