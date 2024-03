Découvrez le Nothing Phone (2a) : Qualité et prix défiant toute concurrence

Après une longue attente, Nothing a lancé le Nothing Phone (2a), son premier smartphone de milieu de gamme au niveau mondial. Et sans surprise, la plupart des fuites à son sujet se sont avérées exactes, à l’exception de quelques fuites liées au design qui n’ont pas permis de retracer quelques détails précis.

Étant donné son prix étonnamment bas, l’appareil s’est révélé être une acquisition intéressante. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le lancement du Nothing Phone (2a).

Le matériau utilisé pour le dos transparent est le polycarbonate, en d’autres termes, le plastique. Le cadre est également en plastique, mais les boutons sont en aluminium. Le smartphone est disponible en deux coloris — blanc et noir ; le plastique du dos s’arrondit sur les bords et présente une sorte de finition givrée. Dans le style typique de Nothing, les boutons de volume se trouvent à gauche, tandis que le bouton d’alimentation se trouve à droite.

L’écran est un AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 30 à 120 Hz et une luminosité maximale de 1 300 nits. Il s’agit d’un écran plat 10 bits protégé par un verre Gorilla Glass 5 et certifié HDR10+.

Il est équipé d’un capteur photo de 32 mégapixels situé au centre de l’écran. Dans l’ensemble, l’écran a dépassé les attentes sur le papier, si l’on tient compte du prix, dont je parlerais à la fin.

Performances

Les fuites de matériel sont souvent pertinentes, et les fuites du Phone (2a) n’ont pas dérogé à la règle. L’entreprise a d’abord nié les fuites, puis a déclaré qu’elle utilisait le Dimensity 7200 Pro. Nothing et MediaTek ont travaillé ensemble sur un chipset Dimensity 7200 Pro personnalisé pour le Phone 2 (a) afin d’offrir une meilleure efficacité énergétique.

Développé sur le nœud de processus 4 nm de 2e génération de TSMC, il est doté d’un processeur octa-core avec une configuration 2 +6. Le processeur comporte 2 cœurs de performance Cortex A715 cadencés à 2,8 GHz et 6 cœurs d’efficacité Cortex-A510 cadencés à 2 GHz. Le GPU est un Mali G610 MC4, et le smartphone est équipé d’une grande chambre à vapeur de 3 200 mm² et d’un cadre cryogénique en graphite de 12 000 mm².

L’un des autres domaines où Nothing a procédé à une réduction massive des coûts est celui du stockage et de la mémoire vive. Le stockage sur le Phone (2a) est l’ancienne variante UFS 2.2 ainsi que l’ancienne RAM LPDDR4X.

Caméras

L’arrière est équipé de deux caméras. Le capteur principal est le populaire Samsung ISOCELL GN9 50 mégapixels 1/1,56 pouce avec stabilisation optique de l’image. La caméra secondaire est un capteur Samsung ISOCELL JN1 1/2 .76 de 50 mégapixels qui est ultra-large et n’a pas d’OIS. La caméra frontale est un capteur Sony IMX 615 de 32 mégapixels 1/2 .74.

Le fait qu’il n’y ait pas de caméra macro gadget de 2 mégapixels est une bonne chose, et je suis sûr que les gens trouveraient plus d’utilité à l’ultra-large qu’à une macro de 2 mégapixels. Cela dit, la caméra principale devrait être capable de prendre des photos décentes, en fonction des capacités de post-traitement de Nothing.

Interface Glyph

Le Phone (2a) dispose de trois segments Glyph et de 26 zones adressables individuellement avec de nombreuses fonctions, dont la plupart sont également disponibles sur le Phone (2). Les fonctions Glyph intéressantes telles que le minuteur, les notifications essentielles, le Glyph Composer, le Glyph Torch, le Glyph Progress et le Flip to Glyph sont toutes présentes. Il s’agit sans aucun doute d’une amélioration par rapport au Phone (1).

Le Dimensity 7200 Pro et les Glyph sont soutenus par une puissante batterie de 5 000 mAh, capable de se charger à 45 W. Cependant, contrairement au Phone (1) et au Phone (2), il n’y a pas de support de charge sans fil. Nothing revendique une vitesse de charge de 0 à 100 % en 1 heure.

Logiciels et connectivité

Le Nothing Phone (2 a) est livré avec Nothing OS 2,5, qui est la dernière version logicielle de Nothing basée sur Android 14. Comme pour les précédents smartphones de Nothing, la startup promet trois mises à jour majeures d’Android, ce qui est excellent pour un appareil de milieu de gamme, proposé à un prix compétitif. L’OS est livré avec zéro bloatware, ce qui est louable.

En ce qui concerne la connectivité, vous disposez du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, de deux emplacements pour carte SIM Nano, du NFC et de l’USB Type-C qui, malheureusement, est un USB 2.0. Il est louable que Nothing ait réussi à conserver le NFC, ce qui devrait permettre aux utilisateurs d’utiliser le tap-to-pay de manière transparente.

Prix du Nothing Phone (2a)

La variante de base 8 Go + 128 Go du Nothing Phone (2 a) est vendue au prix de 349 euros. En ce qui concerne les autres variantes de stockage, la variante 12 Go + 256 Go vous coûtera 399 euros. Le smartphone est disponible en 3 coloris : Noir, Blanc et Blanc Cassé.