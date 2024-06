Accueil » Le CMF Phone 1 et son SoC Dimensity 7300 promettent des performances de haut niveau

Le futur CMF Phone 1 fait le tour d’Internet pour ses directives de conception unique. Alors que la plupart des spécifications du smartphone sont encore confidentielles, il s’avère que la plupart des rumeurs qui annonçaient que le téléphone serait équipé du SoC Dimensity 7300 étaient vraies.

CMF by Nothing a annoncé que le CMF Phone 1 serait équipé du SoC Dimensity 7300. Pour ceux qui l’ignorent, il s’agit d’un SoC à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité. Le SoC est basé sur le processus 4 nm de TSMC.

Et pour ceux qui se demandent comment se situe le Dimensity 7300 par rapport au Dimensity 7200 Pro dans le Nothing Phone (2a), ce dernier possède 2 cœurs de performance Cortex-A715 cadencés à 2,8 GHz et 6 cœurs d’efficacité Cortex-A510 cadencés à 2 GHz.

Le Dimensity 7300, quant à lui, apporte 2 cœurs de performance supplémentaires (Cortex-A78), bien que cadencés légèrement plus bas (2,5 GHz) que les cœurs de performance du 7200 (Cortex-A715 à 2,8 GHz). Il est peut-être trop tôt pour parler des gains de performance du 7300 par rapport au 7200, puisqu’il est équipé des anciens cœurs Cortex-A78 et A58, mais la rumeur dit qu’ils sont de l’ordre de 5 % sur le papier.

En ce qui concerne le GPU, le Dimensity 7300 est légèrement meilleur (Mali-G615 MP6) que le 7200 (Mali-G610 MP4). Il possède plus d’unités d’exécution et est plus récent.

D’autres informations reçues sur le CMF Phone 1

Le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, a révélé dans un fil Twitter que le CMF Phone 1 disposera de 8 Go de mémoire vive. Il a également révélé quelques autres aspects de l’appareil tels que le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6 et la double connectivité 5G.

Par ailleurs, des fuites et des tweets officiels nous apprennent que le CMF Phone 1 sera doté d’un cadran à cordon et d’un dos remplaçable avec un mécanisme à vis. CMF inclura également un tournevis unique avec éjecteur de carte SIM dans la boîte.

Le CMF Phone 1 sera lancé le 8 juillet, en même temps que les autres produits CMF Buds Pro 2 et CMF Watch Pro 2.