CMF by Nothing lance ses trois premiers produits : écouteurs, smartwatch, chargeur GaN

Comme révélé précédemment, CMF, la sous-marque de Nothing, a finalement lancé ses premiers produits sous la forme de la Watch Pro, des Buds Pro et d’un chargeur GaN en Inde. Ces produits visent à fournir des produits de qualité pour un budget limité et seront un peu moins chers que ceux proposés par Nothing.

Découvrez ci-dessous les détails des nouveaux produits CMF.

CMF Watch Pro: spécifications et caractéristiques

La CMF Watch Pro a un design carré et est équipée d’un grand écran AMOLED de 1,96 pouce avec une luminosité de 600 nits et une résolution d’écran de 410×502 pixels. Vous bénéficiez également de la fonction Always on Display et de plusieurs cadrans de montre, dont 8 options toujours actives.

La montre est dotée d’un cadre en alliage d’aluminium et est disponible en gris métallisé et en gris foncé. Une couleur orange est également prévue, mais elle n’est pas encore disponible. La montre est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur pour les appels Bluetooth, et prend en charge la technologie AI pour réduire les bruits et garantir des appels clairs.

La Watch Pro est équipée d’un cardiofréquencemètre, d’un capteur de SpO2, d’un traqueur de sommeil et d’un gestionnaire de stress. Vous pouvez vous entraîner à respirer et suivre vos pas, votre distance et vos calories tout en recevant des rappels de consommation d’eau et de sédentarité. Il prend également en charge 110 modes sportifs pour surveiller diverses activités, ainsi qu’un GPS intégré prenant en charge 5 systèmes de positionnement par satellite.

L’autonomie de l’appareil peut atteindre 13 jours en utilisation normale et 11 jours en utilisation intensive. Parmi les autres fonctions, citons les mises à jour météorologiques, Find My Phone/Watch, un réveil, un chronomètre, une lampe de poche, des commandes pour l’appareil photo et la musique, et bien d’autres encore. Elle est conforme à la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière et prend en charge l’application CMF Watch.

CMF Buds Pro : spécifications et caractéristiques

Les CMF Buds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires dotés d’un système d’annulation active du bruit (ANC) de 45 dB. Elle peut fonctionner sur une gamme de fréquences sonores allant jusqu’à 5 000 Hz. L’algorithme de réduction du bruit du vent est également pris en charge afin d’éliminer autant que possible le bruit du vent. Il dispose également d’un mode de transparence pour laisser passer les bruits. Les écouteurs sont dotés d’une configuration à 6 micros avec la technologie Clear Voice, destinée à réduire les bruits de fond pendant les appels.

Les écouteurs sont équipés d’un haut-parleur personnalisé doté de la technologie Ultra Bass, qui améliore la sortie des basses. Les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 39 heures d’autonomie totale et le support de la charge rapide permet d’offrir une autonomie de 5 heures en 10 minutes de charge environ.

En outre, les Buds Pro prennent en charge le Bluetooth 5.3, les paramètres d’égalisation personnalisables, les commandes tactiles, l’appairage rapide Google, la détection intra-auriculaire, le mode Low Lag et l’indice de protection IP54. Ils sont compatibles avec l’application Nothing X et sont disponibles en gris foncé, gris clair et orange.

Chargeur CMF Power GaN : spécifications et caractéristiques

Le chargeur CMF Power GaN a un design léger et est équipé de deux ports USB-C et d’un port USB-A. Il peut prendre en charge les smartphones, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs de poche. Il peut prendre en charge les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et même les écouteurs. L’adaptateur dispose d’une charge rapide de 65W, qui peut fournir une charge de 50 % à un Nothing Phone (2) en environ 25 minutes.

La dernière technologie GaN permet une charge efficace. Le chargeur est protégé contre la surchauffe, la haute tension, la basse tension, etc. Il prend également en charge divers protocoles de charge tels que PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP et Apple 2.4 A. Il sera disponible en gris foncé et en orange.

Prix et disponibilité

La CMF Watch Pro est vendue au prix de 4 999 roupies (gris métallisé) et 4 499 roupies (gris foncé), tandis que la CMF Buds Po est vendue au prix de 3 499 roupies. Le chargeur CMF GaN est proposé au prix de 2 999 roupies.

Pour le moment aucune information sur un lancement en production.