iOS 18 : Apple Météo intègre la température ressentie et les adresses personnelles

Apple prévoit d’introduire des changements significatifs dans son application Météo avec la sortie de l’iOS 18. Ces modifications visent à améliorer l’expérience utilisateur en offrant des informations météorologiques plus détaillées et pratiques.

L’une des principales nouveautés de l’application Météo d’Apple avec iOS 18 est l’introduction de la température ressentie. Actuellement, l’application affiche uniquement la température réelle en haut de l’écran. Avec iOS 18, les utilisateurs verront également la température ressentie, juste en dessous de la température réelle, dans une police plus petite et une couleur différente.

La température ressentie donne une indication plus réaliste de la sensation thermique perçue par le corps humain. Elle prend en compte plusieurs variables comme l’humidité relative, la vitesse du vent et l’ensoleillement. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mieux préparer leur journée en fonction des conditions météorologiques perçues.

Cependant, pour éviter toute redondance, l’application n’affichera pas la température ressentie si elle est trop proche de la température réelle. Par exemple, si la température réelle est de 30 °C et que la température ressentie est également de 30 °C, seule la température réelle sera affichée.

Intégration des adresses personnelles dans Apple Météo

La deuxième grande nouveauté concerne l’intégration des adresses de domicile et de travail dans l’application Météo. Actuellement, l’application Apple Plans utilise les adresses de domicile et de travail enregistrées dans la fiche de contact de l’utilisateur pour faciliter la navigation. Avec iOS 18, l’application Météo bénéficiera de la même fonctionnalité.

Cette intégration permettra à l’application Météo de suivre automatiquement les conditions météorologiques pour les adresses de domicile et de travail de l’utilisateur. Plus besoin de les ajouter manuellement, l’application récupérera ces informations directement depuis la fiche de contact de l’utilisateur, rendant ainsi l’expérience plus fluide et personnalisée.

Disponibilité

Ces nouvelles fonctionnalités ne se limiteront pas à l’iPhone. Elles seront également disponibles sur l’iPad avec iPadOS 18 et sur les Mac avec la mise à jour macOS 15 Sequoia. Ainsi, les utilisateurs pourront bénéficier d’une expérience météorologique améliorée sur tous leurs appareils Apple.