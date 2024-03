Galaxy AI : Samsung élargit l’accès à davantage d’appareils avec One UI 6.1

En janvier, Samsung a présenté ses fonctionnalités Galaxy AI avec sa série de smartphones Galaxy S24. Depuis, si vous souhaitez utiliser Galaxy AI, vous devez posséder un Galaxy S24, un Galaxy S24+ ou un Galaxy S24 Ultra. Cela va bientôt changer.

Samsung vient d’annoncer qu’elle était sur le point d’apporter ces fonctionnalités Galaxy AI à beaucoup plus d’appareils, ce qui signifie que vous pourrez bientôt utiliser Galaxy AI même si vous n’avez pas de Galaxy S24.

À partir du 28 mars, Samsung commencera à déployer sa mise à jour One UI 6.1 – qui inclut toutes les fonctionnalités de Galaxy AI – sur les appareils suivants :

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

En outre, Samsung indique que One UI 6.1 sera également disponible pour les Galaxy Tab S9 Ultra, Tab S9 Plus et Tab S9 (en particulier les versions Wi-Fi) à partir de “cette semaine”.

Des fonctionnalités très utiles

Pour un rappel rapide, Galaxy AI se compose de quelques fonctionnalités différentes alimentées par l’IA. La première est la fonction Entourer pour chercher de Google, qui vous permet d’encercler ou de gribouiller n’importe quoi sur votre écran pour lancer instantanément une recherche Google. C’est rapide, pratique et étonnamment utile.

L’application comprend également des outils de traduction permettant d’obtenir des traductions/transcriptions en temps réel d’appels téléphoniques et de conversations en personne, de puissants outils d’édition de photos par l’IA et des outils de résumé pour les enregistrements vocaux et les notes. Il existe également une fonctionnalité qui tente d’utiliser l’IA pour ajuster le ton de votre frappe, mais nous vous recommandons de ne pas l’utiliser. Tout le reste, en revanche, vaut la peine d’être vérifié.

Samsung a précédemment confirmé que ses fonctionnalités Galaxy AI seraient gratuites jusqu’à la fin de l’année 2025, ce qui laisse entendre qu’elles seront payantes à un moment ou à un autre. Samsung n’a pas dit combien vous devrez payer pour Galaxy AI ni quand, en 2026, il commencera à vous faire payer, donc vous avez encore un bon moment avant de vous inquiéter à ce sujet.

Si vous possédez l’un des smartphones ou l’une des tablettes ci-dessus, gardez un œil sur One UI 6.1 et toutes ses fonctionnalités Galaxy AI qui arriveront bientôt.