OnePlus Nord 4 : Un design unibody métallique et des caractéristiques alléchantes

OnePlus se prépare à un nouvel événement de lancement où l’on s’attend à la révélation du prochain smartphone de sa gamme abordable Nord : le OnePlus Nord 4. De récentes informations suggèrent que ce nouvel appareil pourrait présenter un design unibody en métal. Une image promotionnelle du futur OnePlus Nord 4 a récemment fait surface en ligne, dévoilant un design qui rappelle les anciens modèles Google Pixel.

Dans une récente publication sur X (anciennement Twitter), OnePlus Club a partagé ce qui semble être une affiche promotionnelle pour le OnePlus Nord 4. Elle présente trois variantes de couleur de l’appareil, avec une finition arrière bicolore évoquant le design des modèles originaux Pixel, Pixel 2 et Pixel 3 de Google.

La section rectangulaire autour des modules de caméra arbore une finition miroir brillante sur les trois variantes, avec une finition en métal brossé sur les modèles noir et vert. La variante argentée semble avoir une texture unique sur la section inférieure, lui conférant un look plus distinctif.

Contrairement aux modèles Pixel classiques, le OnePlus Nord 4 semble avoir un design plus angulaire avec des bords plats, un double appareil photo à l’arrière, et le célèbre curseur d’alerte de OnePlus sur le bord gauche. On remarque également une découpe perforée sur l’écran pour la caméra selfie et des bordures minimales sur tous les côtés. Cependant, il est difficile de confirmer si l’appareil réel aura des bordures aussi fines, car les fabricants ont tendance à représenter les bordures de manière trompeuse dans les images promotionnelles et les rendus d’appareils.

Des caractéristiques techniques alléchantes

Les fuites suggèrent que OnePlus pourrait équiper le Nord 4 d’un écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120Hz, du processeur Snapdragon 7 Plus Gen 3 de Qualcomm, d’une batterie de 5 500 mAh et d’une charge filaire de 100W. L’appareil serait doté d’une caméra selfie de 16MP, d’un appareil photo principal de 50MP et d’un ultra grand-angle de 8MP.

Le OnePlus Nord 4 s’annonce prometteur avec son design soigné et ses spécifications impressionnantes, prêt à attirer les amateurs de technologie et de design élégant.

Votre Avis sur le OnePlus Nord 4 ?

Que pensez-vous du design du OnePlus Nord 4 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.