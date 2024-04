Apple bouscule les normes avec son iPad Pro 2024 équipé d’une puce Apple M4

Apple a prévu un événement le 7 mai qui verra l’arrivée de nouveaux iPad, les rumeurs faisant état de mises à jour prévues pour les gammes iPad Pro 2024 et Air 2024, alias iPad Air 6. Jusqu’à présent, les attentes se sont concentrées sur une mise à niveau itérative de la puce Apple M3 de la génération actuelle, qui équipe déjà un certain nombre de machines Mac.

Mais, il semble qu’Apple ait un plan ambitieux de mise à jour de son processeur, qui implique d’ignorer complètement la série M3 et d’équiper sa tablette phare d’un processeur qui n’a pas encore été annoncé.

« J’ai entendu dire qu’il était fort possible que la puce du nouvel iPad Pro soit la M4, et non la M3 », rapporte Mike Gurman de Bloomberg. Il a récemment prédit que la puce Apple M4 serait introduite vers la fin de l’année 2024, en commençant par une refonte de ses ordinateurs. Mais, il semble que l’honneur de présenter le M4 reviendrait au portefeuille d’iPad Pro de 2024.

Il s’agit d’une stratégie logique qui permet à Apple de distinguer l’iPad Air de milieu de gamme en l’équipant du processeur M3, plus ancien, mais toujours très puissant. Mais, il semble que la décision d’Apple soit motivée par des raisons plus liées à l’intelligence artificielle. « En présentant le nouvel iPad Pro avant sa Worldwide Developers Conference en juin, Apple a pu exposer sa stratégie en matière de puces d’IA sans se laisser distraire », ajoute Gurman.

Allons-nous enfin avoir un aperçu d’astuces telles que l’édition multimédia activée par la voix et l’analyse contextuelle actionnable à l’écran par un assistant numérique, que les ingénieurs d’Apple ont récemment détaillées dans des documents de recherche ? Il faudra attendre l’événement de lancement du 7 mai pour en avoir le cœur net.

iPad Pro 2024 : Pourquoi ce saut est-il important ?

Les analystes et les experts prévoient un scénario sans mise à niveau pour le nœud de processus. La famille Apple M3 est construite sur le nœud de processus 3 nanomètres de TSMC, et il en sera de même pour la famille M4, bien que certains gains d’efficacité soient attendus pour le processus de fabrication 3 nanomètres mis à niveau. Nous ne nous attendons pas à un gain massif de performances brutes entre les M3 et les M4, mais le stratagème semble naturel sur l’iPad Pro 2024 pour de multiples raisons.

L’iPad Pro 2024 actuel est équipé de la puce M2 basée sur le processus 5 nanomètres. Si l’on se fie à la gamme Mac, le passage de M2 à M4 offrirait une augmentation significative des performances d’une génération à l’autre. Mais, il y a une autre amélioration qui imite le passage de M2 à M3, et c’est l’IA. « Le grand changement avec la M4 : Un nouveau moteur neuronal qui ouvrira la voie à de nouvelles capacités d’IA », ajoute Gurman.

Vivement la WWDC

Apple n’a pas rendu publiques les améliorations de l’IA au niveau du système d’exploitation pour les iPhone, les Mac ou les iPad, mais nous nous attendons à les découvrir lors de la conférence WWDC en juin. Toutefois, les documents de recherche d’Apple donnent un aperçu, y compris des modèles sur appareil tels qu’OpenELM.

Nous avons déjà vu les MacBook M3 accélérer les processus d’IA, et nous nous attendons à ce que la puce M4 de l’iPad Pro 2024 explore les intégrations d’IA au niveau de l’OS qui feraient une différence significative pour un acheteur moyen, et pas seulement pour les passionnés d’ingénierie logicielle.