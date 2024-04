Accueil » Les Nothing ear et ear (a) : mode transparence amélioré par une mise à jour

Les célèbres écouteurs sans fil ear et ear (a) de Nothing bénéficieront bientôt d’une mise à jour importante sous la forme d’un mode de transparence amélioré. Cette fonction pratique permet aux utilisateurs d’entendre ce qui se passe autour d’eux sans retirer les écouteurs, ce qui peut s’avérer essentiel pour des interactions rapides ou pour rester attentif dans des environnements très fréquentés.

En réponse aux commentaires des utilisateurs, Carl Pei, PDG de Nothing, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la prochaine mise à jour qui améliorera la fonction « mode transparence » sur les deux modèles, à savoir les ear et ear (a).

Pour ceux qui ne connaissent pas, le « mode transparence » vous permet d’entendre le monde qui vous entoure sans avoir à retirer vos écouteurs en utilisant les microphones intégrés pour envoyer un son externe directement dans vos oreilles. Aucune date de sortie n’a été communiquée pour la mise à jour prévue.

Les nouveaux écouteurs Nothing ear et ear (a) présentent des caractéristiques analogue, mais sont proposés à des prix différents. Les ear, positionnés comme l’option premium, donnent la priorité à la qualité du son.

Ils sont équipés d’un nouveau diaphragme en céramique et d’une technologie de voix plus claire, tout en offrant une autonomie de batterie prolongée et des égaliseurs personnalisables.

Les ear (a) restent l’option la plus abordable

Les ear (a) restent l’option la plus abordable et s’adressent à ceux qui recherchent le style. Ils sont disponibles dans une variété de couleurs amusantes, vous permettant d’exprimer votre personnalité, comme cette couleur jaune qu’il est difficile de manquer. Bien qu’ils offrent le même niveau d’annulation du bruit que les ear, ils sacrifient certaines fonctions avancées de qualité sonore. Les ear et les ear (a) sont tous deux résistants à l’eau, mais les ear sont conçus de manière plus durable.

Avec la promesse d’une expérience audio plus naturelle et ajustable, la prochaine mise à jour du mode transparence pour les écouteurs Nothing ear et ear (a) les positionne comme des compagnons encore plus polyvalents pour l’écoute quotidienne. Bien qu’il faille attendre un peu pour que la mise à jour soit disponible, les utilisateurs des écouteurs Nothing ear et ear (a) seront bientôt en mesure de passer en toute transparence d’une expérience audio immersive à une conscience claire de ce qui les entoure.