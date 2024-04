Accueil » Apple signale la sortie imminente de l’iPad Air 2024 et de l’iPad Pro 2024

Il semble que nous attendions depuis longtemps que Apple présente enfin les nouveaux modèles d’iPad Pro 2024 de 11 et 12,9 pouces, les premières tablettes Apple à être dotées d’un écran OLED. Grâce à l’utilisation de la technologie OLED, les nouvelles tablettes iPad Pro, en particulier le modèle de 12,9 pouces, devraient voir leur prix considérablement augmenter. Pour éviter que certains consommateurs désireux d’acquérir l’iPad le plus grand ne se voient refuser l’achat, la société a décidé d’ajouter cette année un modèle de 12,9 pouces à la gamme iPad Air, en plus du modèle traditionnel de 10,9 pouces.

Voici pourquoi cette décision est judicieuse. L’iPad Air est le modèle d’iPad le plus proche de l’iPad Pro. En proposant une variante de l’iPad Air de 12,9 pouces, les acheteurs peuvent obtenir la plupart des fonctionnalités qu’ils souhaitent, la taille d’écran qu’ils désirent, et comme l’iPad Air 2024 utilisera toujours un panneau LCD, le prix sera beaucoup plus bas que celui de l’iPad Pro 2024 OLED de 12,9 pouces.

L’iPad Pro 2024 et l’iPad Air 2024 auront tous deux une caméra FaceTime et des puces améliorées (M2 pour l’iPad Air, M3 pour l’iPad Pro). La nouvelle gamme d’iPad Pro pourrait prendre en charge la recharge sans fil MagSafe.

Nous nous attendions initialement à ce que les nouvelles tablettes fassent surface en mars, puis en avril, et finalement il semble maintenant qu’elles seront lancées en mai. Ce retard, du moins en partie, est dû aux problèmes rencontrés par les fournisseurs de panneaux OLED pour créer les écrans des nouveaux modèles d’iPad Pro.

Au début du mois, Mark Gurman de Bloomberg, qui est autant un initié d’Apple que n’importe quel journaliste technique, a déclaré que les nouvelles tablettes arriveraient dans la semaine du 6 mai. Néanmoins, Apple a confirmé hier qu’elle tiendra un événement « Let Loose » le 7 mai.

De nouveaux iPad Pro 2024 et iPad Air 2024

Gurman a noté dans la newsletter que les niveaux de stock de l’iPad Air le plus récent (2022) ont diminué dans les boutiques alors que les livraisons du modèle sont réduites de manière significative. C’est ce qu’Apple fait généralement avant la sortie d’un appareil mis à jour. Les livraisons d’iPad Pro n’ont pas été réduites, ce qui pourrait indiquer qu’Apple a beaucoup de stocks à écouler, ou que la société prévoit de conserver les tablettes iPad Pro (2022) en tant qu’option à bas prix après le lancement des unités OLED.

Contrairement aux rumeurs, Apple organisera un événement pour marquer l’introduction des nouveaux iPad et ne se contentera pas uniquement de publier un communiqué de presse pour en faire l’annonce.