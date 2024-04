Accueil » Apple « Let Loose » : Présentation attendue des nouveaux iPad le 7 mai

Apple a fixé la date de son prochain événement, et il semble que l’attente de nouveaux iPad touche enfin à sa fin. Le titre de l’événement du 7 mai est « Let Loose », ce qui n’est pas vraiment une accroche, mais le crayon et les lignes représentés dans l’illustration suggèrent qu’il s’agit de nouvelles tablettes Apple en préparation.

L’événement débutera à 19 heures, heure de Paris, et sera retransmis en direct sur la page d’Apple consacrée à l’événement et sur la chaîne YouTube officielle.

Les nouveaux iPad Pro 2024, qui devraient bénéficier d’une mise à jour de leur écran OLED, seront probablement au cœur de l’événement. Jusqu’à présent, la gamme d’iPad d’Apple se limite aux écrans LCD et mini-LED. Il y aura deux modèles sur la table cette année. Nous nous attendons à un modèle de 11 pouces et à un modèle plus grand doté d’un écran d’une taille proche de 13 pouces. Une autre mise à niveau notable sera le SoC à l’intérieur, qui semble être une mise à jour prévisible d’une génération à l’autre.

Le SoC Apple M3 équipe déjà les Mac de la génération actuelle et devrait faire son apparition dans les nouveaux modèles d’iPad Pro le mois prochain. Nous nous attendons à ce que l’accent soit mis sur les capacités d’IA, et si le M3 à l’intérieur du MacBook Air 2024 est une indication, nous sommes en présence d’améliorations de niveau professionnel qui tirent le meilleur parti des accélérateurs d’IA embarqués, en plus de l’habituelle augmentation itérative des performances.

De l’amour en plus dans l’Air

Nous ne savons pas si les nouveaux modèles d’iPad Pro 2024 bénéficieront d’une refonte du design, mais de multiples sources réputées ont affirmé que le Magic Keyboard sera revu cette fois-ci pour prendre une forme plus proche des MacBook. Seront-ils rétro-compatibles avec les modèles d’iPad Pro de la précédente génération ? Seul l’avenir nous le dira.

Curieusement, il n’y a pas eu de discussions sur Internet à propos de nouveaux Apple Pencil, mais il est possible que les mises à niveau massives de l’iPad Pro servent simplement à un crayon amélioré pour accompagner tous ces changements tape-à-l’œil. Allons-nous voir une coque arrière en verre permettant la recharge sans fil sur un iPad ? Eh bien, les rumeurs ont été plutôt contradictoires au sujet de cette amélioration juteuse.

Une autre modification majeure qui serait en préparation est la diversification du portefeuille de l’iPad Air 2024. La tablette de milieu de gamme d’Apple pourrait être proposée en deux tailles dès cette année. Le modèle de base de 10,9 pouces est là pour rester, mais une version plus grande, dotée d’un écran de 12,9 pouces, viendra bousculer la donne. Ce dernier héritera probablement aussi d’une puce de série M. Pour l’instant, rien n’indique que la gamme Air fasse l’objet d’une refonte esthétique ou interne. Nous ne savons pas si un iPad standard est également prévu pour une révélation officielle, mais il ne serait pas surprenant de le voir.

Comment regarder l’événement Apple du 7 mai sur l’iPad ?

Comme d’habitude, Apple diffusera en direct l’événement du 7 mai sur son site Web, l’application Apple TV et YouTube. YouTube est le moyen le plus pratique de regarder l’événement en direct, car il est accessible sur tous les appareils, y compris les smartphones, les PC, les ordinateurs portables, les tablettes et même les consoles de jeu. Vous trouverez le lien YouTube ci-dessous.

Apple n’a pas présenté de nouveaux modèles d’iPad depuis la fin de l’année 2022, il est donc grand temps de procéder à des mises à niveau. Bien qu’aucune rumeur n’ait fait état d’un nouvel iPad mini ou d’un modèle d’entrée de gamme, Apple pourrait bien nous réserver quelques surprises.

Qu’espérez-vous voir lors de l’événement Apple ?