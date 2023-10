Apple dévoile les puces M3, M3 Pro et M3 Max pour la prochaine génération d’ordinateurs iMac et MacBook Pro

Apple a annoncé trois nouveaux produits lors de son événement « Scary Fast » du 30 octobre, notamment le nouvel iMac 24 pouces équipé de la puce M3 plus performante, et le nouveau MacBook Pro Noir sidéral équipé des puces M3 Pro et M3 Max.

Les nouvelles puces de la série M3 sont jusqu’à 50 % plus rapides que les puces M1 et jusqu’à 30 % plus rapides que les puces de la série M2. Elles offrent jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, un rendu plus rapide du GPU, etc.

Les nouvelles puces Apple M3, M3 Pro et M3 Max reposent sur la technologie 3 nanomètres. Elles offrent respectivement 25, 37 et 92 milliards de transistors, et le modèle M3 Max le plus haut de gamme atteint 16 cœurs pour le CPU, 40 cœurs pour le GPU et 128 Go de mémoire unifiée.

Les nouvelles puces offrent des fonctions de ray tracing et de mesh shading allouées au niveau matériel, un rendu GPU jusqu’à 2.5x plus rapide et une nouvelle architecture GPU qui permet la mise en cache dynamique. Apple précise que « les cœurs de performance et d’efficacité du CPU sont respectivement 30 % et 50 % plus rapides que ceux de la puce M1, et que le moteur neuronal est 60 % plus rapide que le moteur neuronal de la famille de puces M1 ». De plus, un nouveau moteur média prend désormais en charge le décodage AV1, ce qui permet d’offrir des expériences vidéo plus efficaces et de meilleure qualité à partir des services de streaming.

La puce M3 standard compte 5 milliards de transistors de plus que la puce M2, tandis que la puce M3 Pro compte 3 milliards de transistors de moins que la puce M2 Pro. La puce M3 Max compte 26 milliards de transistors de plus que la puce M2 Max, qui en comptait 67 milliards. Le M3 Pro dispose également de 4 Go de mémoire unifiée de plus que le M2 Pro, tandis que le M3 Max dispose de 32 Go de mémoire unifiée de plus que le M2 Max.

M3 M3 Pro M3 Max Transistors 25 billion 37 billion 92 billion CPU Jusqu’à 8 coeurs Jusqu’à 12 coeurs Jusqu’à 16 coeurs GPU Jusqu’à 10 coeurs Jusqu’à 18 coeurs Jusqu’à 40 coeurs Memoire Jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée Jusqu’à 36 Go de mémoire unifiée Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

De bien meilleures performances

Grâce à la nouvelle technologie de 3 nm sur laquelle repose la série M3, l’efficacité et les performances seront bien meilleures que celles des puces des séries M2 et M1. Cela permettra une expérience de jeu plus fluide, et les professionnels pourront faire plus grâce au traitement avancé et à la puissance graphique. Les formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes Raw bénéficieront également d’une accélération matérielle accrue.

Le décodage AV1 est désormais pris en charge en mode natif sur le Mac, ce qui permet de bénéficier d’une expérience vidéo plus efficace et de meilleure qualité à partir des services de streaming et des applications.

Et puisque l’IA (Intelligence Artificielle) est toujours d’actualité, Apple a pris le temps de souligner que les nouvelles puces peuvent traiter les modèles ML (Machine Learning) plus efficacement, grâce au nouveau moteur neuronal. Apple indique que le nouveau moteur neuronal est jusqu’à 60 % plus rapide que les puces de la série M1, ce qui rend les flux de travail AI/ML « encore plus rapides ». Apple affirme que le nouveau moteur rendra les outils d’IA plus rapides, notamment les nouveaux outils de traitement d’image puissants d’Adobe Premier et Smart Conform de Final Cut Pro.

En ce qui concerne la batterie, Apple affirme que la nouvelle famille M3 offrira « l’autonomie la plus longue jamais atteinte par un Mac », affirmant que les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro pourront durer jusqu’à 22 heures avec une seule charge

Disponibilité

Dans l’ensemble, Apple a eu l’intelligence de lancer le M3 de cette manière. Il reste à voir s’il poursuivra ou non ce type de déploiement, mais cela semble être la meilleure tentative d’Apple pour lutter contre la chute rapide des ventes de Mac cette année. Rien ne leur permettra de renouer avec le succès de l’essor initial du Mac Silicon d’Apple, mais Apple a fait de son mieux pour cette génération de puces, ce qui est essentiel pour établir une feuille de route à long terme pour les futures puces.

Les puces Apple M3, M3 Pro et M3 Max équiperont les nouveaux MacBook Pro et iMac présentés aujourd’hui. Un nouveau MacBook Air équipé de puces M3 devrait voir le jour en 2024.