Apple se tourne désormais vers OpenAI et Google pour intégrer l’IA à iOS 18

L’année écoulée a vu l’intelligence artificielle (IA) devenir un phénomène incontournable, notamment dans le secteur des smartphones. Les deux lancements majeurs de ces 6 derniers mois, la série Pixel 8 et la série Galaxy S24, ont mis un accent particulier sur la puissance de l’IA intégrée à ces appareils. Remarquablement, cette IA est presque entièrement propulsée par Gemini de Google, y compris pour les smartphones Samsung.

Il avait été précédemment rapporté qu’Apple envisageait également d’intégrer les fonctionnalités basées sur Gemini de Google dans iOS 18, la prochaine version de son système d’exploitation. Cela serait logique, étant donné que Google a déjà réalisé cela pour Samsung.

Cependant, selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait en discussions avec OpenAI pour intégrer des fonctionnalités alimentées par ChatGPT dans iOS 18. Cela signifie que des outils comme ChatGPT et Dall-E (également développés par OpenAI) pourraient trouver leur place dans la mise à jour d’iOS 18, qui devrait être déployée aux alentours de septembre. Ainsi, iOS 18 pourrait éventuellement combiner des innovations de Gemini et de ChatGPT.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois qu’Apple et OpenAI discutent de collaboration. Plus tôt dans l’année, des rumeurs circulaient déjà à ce sujet, mais ces discussions auraient perdu en intensité avant de revenir à Google. Gurman indique toutefois qu’Apple et Google continuent de discuter.

En d’autres termes, Apple pourrait être en train de négocier avec les deux compagnies pour maximiser ce qu’elle pourrait obtenir. De toute évidence, Apple ne souhaite pas que iOS 18 puisse seulement reproduire les fonctionnalités présentes sur les smartphones Pixel et Galaxy S. L’entreprise cherche à avoir des fonctionnalités uniques pour les iPhone. Il se pourrait que Google soit incapable (ou non disposé) à offrir cela, poussant ainsi Apple à se tourner vers OpenAI.

Apple travaille également sur son propre LLM pour iOS 18

Malheureusement, Gurman n’a pas divulgué d’informations sur ce que pourraient être ces fonctionnalités potentielles. Néanmoins, il semble raisonnable de s’attendre à ce que iOS 18 prenne en charge certaines des fonctionnalités déjà observées sur les séries Pixel 8 et Galaxy S24, avec en plus de nouvelles fonctionnalités développées par OpenAI.

Apple travaille également sur son propre Large Language Model (LLM), ce qui pourrait signifier l’intégration de fonctionnalités d’IA développées en interne dans le système.

Selon Gurman, Apple vise à intégrer ses fonctionnalités de manière fluide avec de meilleures protections de la vie privée que ses concurrents, alors que cette évolution précède la Worldwide Developers Conference d’Apple, où de nouveaux logiciels et services IA seront probablement annoncés.

Tim Cook est très emballé par l’IA

L’année dernière, le PDG d’Apple, Tim Cook, avait manifesté son intérêt pour ChatGPT d’OpenAI, mais avait adopté une approche prudente, citant « un certain nombre de problèmes » à résoudre. Il avait promis que les nouvelles fonctionnalités IA seraient introduites de manière « réfléchie » sur les appareils Apple.

Tous les regards sont désormais tournés vers la WWDC 2024 en juin, où tout ce sur quoi Apple a travaillé devrait être révélé – pour iOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS, et plus encore. Les bêtas publiques de ces mises à jour suivront ensuite, avant que les versions finales ne soient poussées.