OnePlus Pad Pro : Une nouvelle référence pour les tablettes Android

En 2023, le fabricant de smartphones OnePlus a fait ses premiers pas dans le monde des tablettes Android en lançant la OnePlus Pad. Plus tôt cette année, la marque a étoffé sa gamme avec un modèle plus abordable, la OnePlus Pad Go. Désormais, la gamme OnePlus Pad s’agrandit avec l’ajout de la OnePlus Pad Pro, disponible en précommande en Chine avant son lancement officiel le 3 juillet.

Le nouveau modèle conserve certaines des caractéristiques distinctives des OnePlus Pad et OnePlus Pad Go, telles qu’un écran au format 7:5 et une configuration audio de haute qualité. Cependant, le OnePlus Pad Pro se distingue par un écran plus grand et à plus haute résolution, un processeur plus rapide et la possibilité de disposer de plus de mémoire et de stockage, entre autres améliorations.

La OnePlus Pad Pro est équipée d’un écran de 12,1 pouces avec une résolution de 3 000 x 2 120 pixels. Il prend en charge des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et des taux d’échantillonnage tactile pouvant atteindre 540 Hz. L’écran peut atteindre une luminosité de 900 nits et est compatible avec le stylet intelligent OnePlus Smart Stylus Pro, proposé en option.

Au cœur de cette nouvelle tablette se trouve le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, faisant de ce modèle l’une des premières tablettes alimentées par la puce phare de Qualcomm pour 2023. La puce est couplée avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La tablette arbore un design monocoque en métal, avec une épaisseur de seulement 6,5 mm et un poids de 584 grammes. Elle dispose d’une grande batterie de 9 510 mAh, qui devrait durer plusieurs jours d’utilisation. Elle se recharge par un adaptateur USB-C SUPERVOOC de 67 W. Elle est équipée de quadruples haut-parleurs réglés par Viper et NetEase Cloud Audio. Le logiciel est le dernier ColorOS for Pad, basé sur Android 14, et offre des fonctionnalités telles que le partage 5G, la mise en miroir de l’écran, le transfert de fichiers NFC et un écran virtuel pour trois applications à la fois.

Les autres caractéristiques incluent une caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED, une caméra frontale de 8 mégapixels, du Bluetooth v5.3, et le Wi-Fi 6.

Accessoires et disponibilité de la OnePlus Pad Pro

Le OnePlus Pad Pro prend en charge un clavier détachable optionnel avec appairage NFC. La tablette est disponible en précommande sur JD, TMall et Oppo en Chine. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée quant à sa disponibilité mondiale. Les précommandes débutent à 2 799 CNY (environ 360 euros) pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. OnePlus propose également des configurations avec 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go et 16 Go/512 Go.

Bien que la OnePlus Pad original ait reçu des critiques mitigées, la société espère que la version Pro fera plus de bruit sur le marché des tablettes Android. L’inclusion de la puce Snapdragon 8 Gen 3 et les spécifications impressionnantes de l’écran suggèrent certainement une amélioration significative des performances et de la qualité visuelle.