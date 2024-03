Google fixe la date : la I/O 2024 aura lieu le 14 mai 2024 et promet monts et merveilles

L’heure de la Google I/O a sonné, et nous allons voir ce que le géant de la technologie a fait depuis sa dernière conférence pour les développeurs.

Cette fois encore, la date de l’événement Google I/O 2024 n’a pas été communiquée aussi facilement. Au lieu de cela, la communauté a dû “se tordre, tourner et se téléporter” pour résoudre une nouvelle énigme afin d’accéder à la date.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO

— Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024