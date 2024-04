Chipolo dévoile des trackers compatibles avec Google Find My Device

Google et Chipolo unissent leurs forces pour offrir une solution novatrice dans le domaine des objets connectés avec le lancement du service « Find My Device » de Google. Ce service, conçu pour rivaliser avec le réseau « Localiser » d’Apple, permet de localiser des objets perdus à l’aide d’autres appareils Android à proximité.

Chipolo, une entreprise pionnière dans la technologie de suivi, introduit deux nouveaux produits compatibles avec ce réseau : le Chipolo One Point, destiné à retrouver des objets tels que clés ou sacs, et le Chipolo Card Point, spécialisé dans la localisation de portefeuilles.

Selon Erik Kay, vice-président de l’ingénierie chez Google : « Find My Device est une expérience vraiment unique pour les utilisateurs d’Android grâce à notre écosystème ouvert qui donne aux gens la liberté de choix et un réseau crowdsourcé de plus d’un milliard d’appareils pour aider à trouver vos objets et appareils quotidiens perdus, peu importe où ils se trouvent ».

Les trackers de Chipolo offrent diverses fonctionnalités pour simplifier la recherche d’objets au quotidien :

Localisation précise : Utilisez l’application Find My Device pour voir la distance séparant votre position du tracker.

Alarme intégrée : Les trackers émettent un son puissant (120 dB pour le Chipolo One Point et 105 dB pour le Chipolo Card Point) facilitant la localisation d’objets égarés.

Facilité d’installation : Une simple pression sur le tracker suffit pour initier le processus de configuration via un message pop-up sur votre smartphone Android.

Partage : Il est possible de partager l’accès au traceur avec vos proches pour suivre ensemble les objets partagés.

Durabilité et accessibilité des trackers Chipolo

Avec une certification IPX5, les trackers résistent aux projections d’eau, ce qui les rend parfaits pour une utilisation quotidienne sous la pluie. La durée de vie de la batterie est également remarquable, avec 12 mois pour le Chipolo One Point et jusqu’à 2 ans pour le Chipolo Card Point.

Disponibilité

Les nouveaux produits Chipolo seront disponibles à l’achat sur le site Web de l’entreprise dès le lundi 27 mai, et seront lancés sur Amazon ainsi que chez certains revendeurs en juillet. Aucune information sur une disponibilité en France.

En associant les capacités étendues du réseau Find My Device de Google à l’expertise de Chipolo en matière de suivi d’objets, cette collaboration promet d’améliorer considérablement l’expérience des utilisateurs Android dans la localisation d’objets égarés.