Perdu vos clés ou votre smartphone ? Google Find My Device à la rescousse !

Google a récemment élargi ses services de localisation de dispositifs avec le lancement de son nouveau réseau Find My Device, un système conçu pour retrouver les smartphones égarés ou volés ainsi que d’autres gadgets. Cette amélioration utilise les données collectives de plus d’un milliard d’appareils Android, offrant la capacité de suivre des objets même lorsqu’ils sont hors ligne.

Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada. Désormais, si vous égarez votre smartphone, vos clés ou même vos écouteurs, Google est là pour vous aider.

Find My Device fonctionne grâce à la puissance du réseau Android — créé par un milliard d’appareils Android et la magie du Bluetooth. Une fois activé, votre appareil sera suivi de manière anonyme et sécurisée par d’autres appareils Android à proximité. Cela signifie que si vous perdez votre téléphone, vous pouvez utiliser un autre appareil pour vous connecter à votre compte Find My Device et voir sa position sur une carte.

Le réseau Find My Device fonctionne sur les appareils Android fonctionnant sous Android 9 ou une version ultérieure, facilitant la localisation des smartphones sur une carte et permettant aux utilisateurs de faire sonner leurs appareils. Notamment, les derniers modèles de Google Pixel, tels que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, incluent une fonction avancée permettant de les localiser même s’ils sont éteints ou si leurs batteries sont déchargées.

Google prévoit d’étendre encore ce service le mois prochain en intégrant le support pour les trackers Bluetooth de tiers tels que Chipolo et Pebblebee. Cela permettra aux utilisateurs d’attacher des trakers à des objets personnels tels que les clés, les portefeuilles et les bagages, et de les suivre via le même réseau. Des plans sont également en place pour étendre le support à d’autres étiquettes de sociétés telles que eufy, Jio et Motorola, ainsi qu’à des écouteurs de JBL, Sony et Google lui-même.

Le réseau inclut également des fonctionnalités pour le suivi partagé d’objets comme les clés ou les télécommandes entre plusieurs utilisateurs, et s’intègre avec les produits de maison connectée Nest pour fournir des notifications de localisation précises.

Find My Device est axé sur la sécurité liée au suivi

Modélisé sur le réseau Localiser d’Apple et des services analogues comme Tile, le réseau Find My Device de Google aborde également les préoccupations de sécurité liées au suivi. Il propose des alertes pour les trackers inconnus afin d’avertir les utilisateurs de tout tag non familier se déplaçant avec eux et limite la fréquence des demandes de localisation pour prévenir l’abus pour le harcèlement.

Les utilisateurs préoccupés par la vie privée peuvent gérer leur niveau de participation dans le réseau. Google offre des options pour rester sur le paramètre par défaut, qui contribue à la génération de rapports de localisation agrégés, opter pour des contributions de localisation non agrégées, ou désactiver entièrement la fonctionnalité du réseau. Cette flexibilité assure que les utilisateurs peuvent choisir le niveau de confidentialité avec lequel ils sont à l’aise tout en bénéficiant de capacités de suivi de dispositif améliorées.