X lance l’application X TV pour les Smart TV

X se prépare à révolutionner le streaming social avec son application X TV dédiée aux Smart TV, une première dans le monde des réseaux sociaux, annoncée récemment. Plutôt que de reproduire l’expérience de réseaux sociaux éphémère qui a fait sa renommée sur mobiles et navigateurs, cette application se concentrera sur les vidéos pour grands écrans.

Le dernier post sur le compte News de X révèle une nouvelle expérience utilisateur sur une plateforme plus large, avec l’arrivée imminente de l’application X TV sur les télévisions connectées. Les utilisateurs pourront ainsi streamer les vidéos les plus récentes, les plus tendances et les plus engagées directement depuis le réseau social.

De plus, la PDG Linda Yaccarino a dévoilé que cette application pour Smart TV offrirait un algorithme de vidéos tendances conçu spécifiquement par la plateforme, des thèmes alimentés par l’IA pour organiser les vidéos, une expérience multi-appareils du téléphone à la TV, une recherche vidéo améliorée, et des fonctionnalités de cast du mobile à la TV.

Les nombreux détails révélés par Yaccarino suscitent de grandes attentes pour l’application X TV, bien qu’elle ait mentionné que celle-ci arrivera sur « la plupart des Smart TV », sans préciser les modèles incompatibles ou les marchés exclus.

Cela pourrait signifier une disponibilité sur Android TV, Apple TV, webOS de LG, et plus encore, bien qu’aucune information précise n’ait encore été communiquée.

Une immersion totale sur X avec X TV

En plus des téléchargements directs et des livestreams, comme celui du lancement de SpaceX Starship, l’application X TV se concentrera sur les clips tendances et populaires, soutenus par un algorithme et xAI, reflétant l’approche résolument vidéo d’X sous la direction d’Elon Musk. Ce virage stratégique vers une plateforme vidéo est illustré par des initiatives telles que les « Spaces » offrant désormais des sessions vidéo, ainsi que par des efforts pour encourager la création de contenu original directement sur X, conformément aux plans de Musk et Yaccarino pour transformer la plateforme avec une « approche axée sur la vidéo ».

L’un des premiers partenariats fut celui avec Don Lemon, dont l’émission « The Don Lemon Show » devait premièrement être diffusée en mars dernier sur X, mais a été annulée avant sa diffusion.

Avec ces évolutions, X redéfinit les contours des réseaux sociaux, se dirigeant vers une plateforme intégrée aux télévisions connectées grâce à une application X TV dédiée, promettant une immersion totale dans le meilleur de ce que la plateforme a à offrir.