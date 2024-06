Une source interne a révélé que la plateforme de réseaux sociaux X s’apprête à lancer une nouvelle fonctionnalité de « likes » privés. Cette modification rendra les « likes » des utilisateurs invisibles par défaut, une fonctionnalité actuellement réservée aux utilisateurs de X Premium.

Elon Musk a récemment partagé une capture d’écran soulignant l’importance de permettre aux utilisateurs de liker des publications sans subir de critiques.

Haofei Wang, le responsable de l’ingénierie chez X, a indiqué il y a quelques semaines que cette modification protégerait l’image publique des utilisateurs, car « beaucoup de gens se sentent découragés » d’apprécier du contenu « audacieux ». Selon The Verge, l’onglet des « J’aime » sur les profils des utilisateurs disparaîtra. Le mois dernier, Wang avait laissé entendre que ce changement serait effectué « bientôt ».

Les réseaux sociaux en général s’éloignent de plus en plus du nombre de « like », ce qui est logique.

Le lancement possible des « likes » privés dès aujourd’hui sur X

Enrique Barragan, ingénieur logiciel senior chez X, a laissé entendre dans un post que le lancement pourrait avoir lieu dès aujourd’hui. Les utilisateurs pourront toujours voir qui a aimé leurs publications et le nombre de likes pour chaque post, mais ils ne pourront pas voir qui a aimé les publications des autres utilisateurs.

Elon Musk avait exprimé l’année dernière son désir de supprimer les boutons d’action des tweets et de promouvoir les vues des publications, ou « impressions ». Le milliardaire technologique considérait que les likes n’étaient pas essentiels, selon une source.

Cette mise à jour intervient après que X a autorisé le contenu pornographique. Cependant, les publications pour adultes et violentes sont bloquées pour les moins de 18 ans et les utilisateurs qui ne choisissent pas cette option, sous la pression réglementaire visant à protéger les jeunes d’informations inappropriées sur les réseaux sociaux, comme l’a rapporté TechTimes.

Nouvelle politique de contenu sur X

Auparavant, la plateforme, anciennement connue sous le nom de Twitter, ne censurait pas le contenu pornographique. Selon la nouvelle politique, les utilisateurs de X recevront un avertissement si une publication contient du contenu pour adultes, y compris la nudité et les activités sexuelles explicites. Ce contenu est inaccessible aux moins de 18 ans et à ceux sans date de naissance renseignée.

X a déclaré qu’elle reconnaîtrait les publications des utilisateurs et modifierait les paramètres des comptes si ces derniers ne labelisaient pas le contenu pornographique. Des règles similaires s’appliquent aux discours violents ou aux matériaux qui menacent, incitent, louent ou expriment un désir de violence ou de blessure.