X annonce la confidentialité des J'aime pour tous : Un pas vers plus d’intimité

X (anciennement Twitter) a rendu les J’aume complètement privés pour tous les utilisateurs et cette nouvelle mise à jour est en cours de déploiement pour tout le monde. Ce changement, dont la rumeur circulait depuis un certain temps, a récemment été confirmé par un ingénieur de X. Auparavant limitée aux utilisateurs X Premium, cette fonctionnalité sera désormais disponible pour les abonnés non Premium.

Ce changement a pour but de permettre à chacun d’aimer le contenu qu’il souhaite, sans examen ni jugement. Auparavant, d’autres personnes pouvaient consulter le contenu que vous aimiez sur la plateforme en allant dans l’onglet « J’aime » de votre profil. Désormais, l’onglet « J’aime » n’apparaît plus pour les autres utilisateurs. Vous ne pourrez donc pas le voir dans les profils des autres utilisateurs, sauf dans le vôtre.

En outre, si vous cliquez sur une publication, vous ne verrez pas les utilisateurs qui l’ont aimée. À l’exception de la personne qui a partagé le message à l’origine.

En réponse à cette nouvelle mise à jour, Elon Musk a partagé un message. Il a déclaré qu’il était « important de permettre aux gens d’aimer les messages sans être attaqués pour cela ». Le PDG de X a également partagé un graphique montrant l’augmentation des J’aime sur la plateforme depuis le déploiement de ce changement.

Une réaction mitigée pour les utilisateurs de X

La réaction à ce changement a été mitigée, mais dans l’ensemble, les gens semblent l’apprécier. Les utilisateurs apprécient cette évolution vers la confidentialité sur la plateforme. La transparence des J’aime permet aux utilisateurs d’être plus responsables, mais les prive également de la liberté d’apprécier les petites choses, une opinion que beaucoup ont exprimée sur la plateforme.

Que pensez-vous de X et de sa décision de rendre les J’aime privés ? L’appréciez-vous ou pensez-vous que l’ancien système était meilleur ?