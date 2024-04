Accueil » Le Pixel 8a et sa boîte apparaissent en vidéo

Le Pixel 8a a fait surface dans une vidéo intégrée à un post sur « X » de @MysteryLupin relayé par Android Police. Le post comprend des spécifications notant que le Pixel 8a sera livré avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 750 mAh. La source nous montre également la boîte de vente du Pixel 8a.

Les précédentes rumeurs font état d’un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (dépassant le taux de 90 Hz de l’écran du Pixel 7a) et une résolution full HD+ (1080p). La luminosité pourrait atteindre 1400 nits.

Le Pixel 8a sera équipé du processeur d’application (AP) Tensor G3 et la caméra arrière pourrait être équipée d’une caméra principale de 64 mégapixels avec stabilisation optique de l’image et d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels. La caméra frontale aura un capteur de 13 mégapixels et Android 14 sera préinstallé.

La vidéo révèle également que les consommateurs ne doivent pas s’attendre à de nouveaux accessoires dans la boîte, car il semble que les acheteurs recevront le câble USB-C vers USB-C, l’éjecteur SIM et l’adaptateur Pixel Quick Switch qui transfère les données d’autres smartphones vers un appareil Pixel.

Les options de couleur que nous voyons dans la vidéo comprennent Menthe (la couleur vert clair) et Azur (la couleur bleue).

Une annonce du Pixel 8a à la Google I/O 2024

Nous devrions en savoir plus sur le Pixel 8a le 14 mai lors de la conférence des développeurs Google I/O, lorsque l’appareil sera présenté. Vous avez peut-être remarqué qu’un autocollant bloque notre vue sur l’avant des deux modèles Pixel 8a dans la vidéo. Très probablement, les unités enregistrées sur la vidéo vont finir par être vendues à des acheteurs qui ne sont pas @MysteryLupin, ce qui signifie que les appareils doivent avoir l’air de sortir de la boîte pour la première fois lors de l’achat.

Deviner le prix du nouveau Pixel de taille moyenne va être assez difficile étant donné que le Pixel 8 est vendu à 799 euros. Alors que ce dernier arbore un écran légèrement plus grand, la caméra principale du Pixel 8a est un capteur de 64 mégapixels contre 50 mégapixels sur le Pixel 8. Maintenir le prix du Pixel 8a à 509 euros pour l’aligner sur celui du Pixel 7a permettrait-il à Google de générer suffisamment de bénéfices ? Nous pourrions le savoir dans trois semaines.