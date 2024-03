SpaceX prêt pour l’histoire : Troisième essai du Starship Super Heavy

Après avoir reçu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA), SpaceX est sur le point de réaliser le troisième vol d’essai de son véhicule Starship Super Heavy. Cette nouvelle tentative pourrait avoir lieu ce jeudi en début d’après-midi, ouvrant une fenêtre de lancement de 110 minutes à partir de 13 heures, heure de Paris, ce jeudi 14 mars.

Pour les passionnés et les observateurs, il est conseillé de se préparer tôt avant le lancement, étant donné les annulations passées ou des lancements précoces observés lors des essais précédents.

The FAA has granted license authorization for the third launch of the @SpaceX Starship Super Heavy vehicle. The FAA determined SpaceX met all safety, environmental, policy and financial responsibility requirements. Learn more at https://t.co/EkZUsgWYNm. #FAASpace

— The FAA ✈️ (@FAANews) March 13, 2024