Nouvelle ère de créativité : Adobe intègre l’IA Firefly 3 dans Photoshop 2024

La version 2024 de Photoshop CC d’Adobe était une mise à jour importante. Bien qu’Adobe ait déjà commencé à jouer avec les fonctions d’IA, la version de l’année dernière a été la première à être correctement équipée pour l’ère de l’IA générative. La nouvelle fonction de « remplissage génératif » vous permet d’utiliser l’IA pour modifier des parties d’une image, agrandir des images et, de manière générale, modifier des images à votre guise à l’aide de l’IA. Aujourd’hui, une version améliorée de cette fonctionnalité est prévue pour la prochaine version 2025 de Photoshop.

Lors de la MAX London, le grand événement annuel d’Adobe, Adobe a dévoilé une nouvelle version bêta de Photoshop, qui présente des avancées en matière de remplissage génératif et apporte des améliorations globales à Photoshop avec un grand nombre de nouveaux ajouts en matière d’IA.

Toutes ces nouveautés sont alimentées par le nouveau modèle d’IA Firefly 3 d’Adobe, plus performant que ses prédécesseurs, et devraient se traduire non seulement par de nouvelles fonctionnalités d’IA, mais aussi par des améliorations de toutes les fonctionnalités auxquelles vous aviez déjà accès. Les images et les résultats générés par le modèle devraient être plus beaux, plus réalistes, plus détaillés, et le modèle devrait également mieux suivre vos instructions. Ce n’est pas le seul ajout d’IA par Adobe à ses logiciels ces dernières années, mais les fonctions d’IA de Photoshop sont peut-être parmi les plus utilisées.

Les générations d’IA de Photoshop n’étaient pas mauvaises, loin de là, mais lorsque d’autres modèles de génération d’images comme DALL-E 3 ont commencé à débarquer, les résultats de Photoshop ont commencé à paraître un peu faibles en comparaison, et cette amélioration était donc plus que nécessaire. Elle permet également d’utiliser de nouvelles fonctionnalités telles que Image de référence, Générer une image, Générer similaire, Générer un arrière-plan et Améliorer le degré de détail, offrant ainsi aux utilisateurs des outils leur permettant de donner rapidement vie à leurs visions créatives.

Générer une image permet aux utilisateurs de générer une image entièrement à partir de zéro, comme le fait DALL-E 3, tandis que Image de référence permet de prendre une image existante comme référence pour la génération d’une IA. Par exemple, au lieu de modifier à plusieurs reprises la description d’un prompt comme « un camion vintage bleu avec des autocollants de fleurs », les utilisateurs peuvent fournir une image de référence que Photoshop utilisera comme guide. Les fonctions Générer similaire et Améliorer les détails se décrivent également d’elles-mêmes.

De la génération d’image assistée par l’IA sur Photoshop

En dehors de l’IA générative, Adobe ajoute également à Photoshop de nouveaux outils standard susceptibles d’accélérer les processus créatifs. Il s’agit notamment d’un pinceau de réglage qui permet aux utilisateurs de Photoshop d’apporter des modifications non destructives, telles que des ajustements de couleur, à des sections spécifiques d’une image. Il existe également un nouveau préréglage d’ajustement qui permet de modifier rapidement une image à l’aide de filtres, ainsi qu’un navigateur de polices amélioré qui permet aux utilisateurs d’accéder en temps réel à plus de 25 000 polices dans le cloud d’Adobe sans quitter l’application Photoshop.

Ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans la version bêta de Photoshop, et si vous souhaitez vous y essayer, vous pouvez le faire sur votre ordinateur dès maintenant. La version « finale » de ces améliorations sera disponible dans le courant de l’année. Si vous ne souhaitez pas jouer avec un logiciel de niveau bêta, il est donc préférable d’attendre.