La future mise à jour de Windows 11 va exclure les anciens processeurs

L’évolution de Windows 11 introduit des exigences système plus strictes, marquant un tournant significatif dans la compatibilité matérielle. Microsoft semble enfin mettre le pied à l’étrier en ce qui concerne la prise en charge de matériel plus ancien.

À partir de la prochaine version de Windows 11 24H2, Microsoft exigera que votre processeur prenne en charge l’instruction POPCNT. Si vous vous demandez ce que c’est et si cela vous concerne, vous n’êtes pas seul.

Ce nouvel ajout a été repéré par Bob Pony sur X (anciennement Twitter). Selon l’utilisateur, si le processeur ne prend pas en charge l’instruction POPCNT ou si elle est désactivée, Windows ne fonctionnera pas du tout. Plusieurs fichiers système requièrent désormais cette instruction, à commencer par le noyau de Windows 11. En bref, pas de POPCNT, pas de Windows 11 24H2.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction “POPCNT” IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.

Without POPCNT, it doesn’t boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k

— Bob Pony (@TheBobPony) February 11, 2024