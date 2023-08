Voici le OPPO Find N3 Flip et son écran AMOLED pliable de 6,8 pouces

OPPO vient de présenter le Find N3 Flip, le dernier smartphone à clapet de la société et le successeur du Find N2 Flip, comme elle l’avait promis. Il conserve l’écran AMOLED de 6,8 pouces d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 1600 nits, une gradation PWM à haute fréquence de 1440 Hz et la technologie d’affichage ProXDR.

En ce qui concerne le lancement mondial à venir, Pete Lau, SVP et Chief Product Officer chez OPPO, a déclaré :

Pour le Find N2 Flip, nous avons créé le meilleur smartphone à clapet possible, et maintenant le Find N2 Flip est le smartphone pliable numéro un en Chine. Nous ne pourrions être plus fiers. Pour le Find N3 Flip, nous apportons des améliorations à tous les niveaux — un style élevé, une expérience améliorée de l’écran de couverture et une caméra de téléphone à clapet qui change la donne — en d’autres termes, attendez-vous à l’exquis avec le Find N3 Flip.

L’écran externe AMOLED de 3,26 pouces à 60 Hz bénéficie désormais d’une protection Gorilla Glass Victus. L’écran externe prend en charge plusieurs widgets, l’écran d’accueil intelligent, le fond d’écran météo, le fond d’écran interactif pour animaux 2.0 et le centre d’application de n’importe quelle fenêtre.

Le smartphone utilise une nouvelle charnière quasi-verticale ultra-légère et solide de Seiko, basée sur des matériaux d’alliage MIM de qualité aérospatiale. Cette nouvelle charnière permet de se fermer sans interstice et de tenir la promesse d’un smartphone pliable compact lorsqu’il doit être rangé dans une poche de jean peu profonde, tout en offrant un écran plus grand lorsqu’il est déployé. La charnière est testée pour résister à au moins 600 000 mouvements d’ouverture et de fermeture. Elle est également conçue pour fonctionner dans des conditions de gel ou de chaleur extrême !

Focus sur la photo

La plus grande amélioration apportée par OPPO avec le nouveau Find N3 Flip concerne les caractéristiques de la caméra. Le smartphone possède la même caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur IMX890, mais celui-ci est accompagné d’une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels avec option macro de 4 cm, d’un téléobjectif 2x de 32 mégapixels, et conserve la caméra frontale RGBW de 32 mégapixels avec un capteur IMX709.

L’ajout du capteur photo à zoom optique vise à apporter aux smartphones pliables à clapet de OPPO ce qu’il a déjà apporté cette année à ses smartphones phares comme la série Find X6, à savoir des algorithmes et des réglages provenant de la célèbre marque de caméra Hasselblad. L’objectif principal du nouveau téléobjectif est de produire d’excellents portraits Hasselblad avec le typique bokeh de la marque. Comme le grand écran de couverture peut désormais être utilisé comme viseur, les selfies avec le Find N3 Flip peuvent vraiment distinguer le smartphone du reste du peloton.

Il s’agit du premier smartphone pliable équipé du processeur Dimensity 9200. Il dispose d’une mémoire vive LPDDR5X de 12 Go et d’un espace de stockage UFS 4.0 de 512 Go. Il conserve une capacité de 4 300 mAh et supporte une charge filaire de 44 W.

Prix et disponibilité

Le OPPO Find N3 Flip est disponible dans les coloris Moonlight, Pink et Black et est vendu au prix de 6799 yuans (860 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go et le modèle 12 Go + 512 Go coûte 7599 yuans (960 euros). L’entreprise vend également différents étuis, y compris des étuis design pour le téléphone.

Il est disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 8 septembre. L’entreprise a confirmé qu’elle organiserait bientôt un événement distinct pour le lancement mondial du téléphone.