OnePlus Ace 3 Pro : Lancement en Chine avec Snapdragon 8 Gen 3 et écran 1.5K

Comme prévu depuis un long moment, OnePlus vient d’annoncer le lancement du OnePlus Ace 3 Pro, le dernier modèle de la série Ace en Chine. Ce smartphone intègre des caractéristiques de pointe qui promettent de redéfinir l’expérience utilisateur.

Le OnePlus Ace 3 Pro est doté d’un écran AMOLED BOE X1 de 6,78 pouces avec une résolution de 1.5K (2 780 x 1 264 pixels). Cet écran LTPO 8T offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, permettant une fluidité exceptionnelle lors de l’utilisation. Protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2 de Corning, il supporte également le contrôle avec les mains mouillées, ce qui en fait un choix robuste pour diverses conditions.

Sous le capot, le OnePlus Ace 3 Pro est propulsé par le processeur Snapdragon 8 Gen 3, couplé à jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et à une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To en UFS 4.0. La combinaison de ces éléments permet au smartphone d’atteindre un score impressionnant de 2,32 millions points sur AnTuTu 10, illustrant ses capacités de performance exceptionnelles.

Pour gérer la chaleur générée par ces puissantes performances, le OnePlus Ace 3 Pro intègre un système de refroidissement de seconde génération Tiangong avec une chambre à vapeur VC de 9126 mm². Ce système est complété par un graphite thermique supercritique 2K et un contrôle global de la température par IA, assurant une dissipation thermique efficace et une stabilité même lors des sessions de jeu intensives.

La batterie de 6 100 mAh du OnePlus Ace 3 Pro, la plus grande jamais intégrée dans un appareil OnePlus, est conçue en partenariat avec CATL. Comparée aux batteries graphiques ordinaires de 5000 mAh, la batterie Glacier offre une capacité supplémentaire de 1 100 mAh et une réduction de volume de 3 %. Elle supporte la charge rapide SuperVOOC de 100 W, permettant une recharge complète en seulement 36 minutes. De plus, cette batterie promet une durée de vie avec un niveau de santé supérieur ou égal à 80 % après quatre ans d’utilisation.

Expérience de jeu et caméra du OnePlus Ace 3 Pro

Le OnePlus Ace 3 Pro est le seul smartphone Android offrant une expérience de jeu native à 120 fps, une caractéristique qui ravira les gamers. En termes de photographie, il est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec le capteur Sony IMX890 et la stabilisation optique de l’image (OIS), d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et d’un objectif macro de 2 mégapixels, analogues à ceux du OnePlus 11R.

Le OnePlus Ace 3 Pro est disponible en plusieurs configurations et finitions :

12 Go + 256 Go : 3199 yuan (410 euros)

16 Go + 256 Go : 3499 yuan (450 euros)

16 Go + 512 Go : 3799 yuan (490 euros)

24 Go + 1 To : 4399 yuan (470 euros)

16 Go + 512 Go (Céramique) : 3999 yuan (515 euros)

24 Go + 1 To (Céramique) : 4699 yuan (605 euros)

Le téléphone est déjà disponible en précommande et sera mis en vente en Chine à partir du 3 juillet.