Threads de Meta introduit le tri chronologique pour optimiser la recherche d’actualités

Meta, toujours en quête d’innovations pour sa plateforme Threads, analogue à Twitter (anciennement X), teste actuellement une nouvelle fonctionnalité qui promet de faciliter la vie de ses utilisateurs.

Selon un rapport de 9to5Mac, Threads s’apprête à introduire une option de recherche qui permettra de voir les résultats les plus récents, une fonctionnalité attendue depuis longtemps.

Adam Mosseri, le chef d’Instagram, a confirmé cette nouveauté lorsque des utilisateurs ont remarqué un nouveau bouton permettant de trier les résultats de recherche par ordre de publication. Jusqu’à présent, la plateforme privilégiait les résultats suggérés par son algorithme, mais avec l’ajout du bouton « Dernières nouvelles », les utilisateurs pourront désormais accéder aux publications correspondant à leurs termes de recherche classés par date.

Cette option de tri offre une alternative à la méthode traditionnelle « Top », qui affiche les résultats recommandés par l’algorithme. Avec « Dernières nouvelles », les utilisateurs pourront rechercher des informations en temps réel, ce qui est particulièrement utile lors d’événements en direct.

Ce développement est d’autant plus surprenant que Mosseri avait déclaré l’année dernière qu’il n’y avait pas de plans pour introduire une recherche chronologique sur Threads, citant des préoccupations liées à la sécurité. Néanmoins, il semble que Meta ait revu sa position pour répondre aux attentes des utilisateurs qui réclament plus de transparence et de contrôle sur les contenus qu’ils consultent.

Une nouveauté pour Threads

Pour l’instant, la fonctionnalité est en phase de test avec un nombre restreint d’utilisateurs et aucune date officielle de lancement n’a été annoncée. Les adeptes de Threads devront donc patienter un peu avant de pouvoir bénéficier pleinement de cette option de recherche, qui, espérons-le, ne tardera pas à être déployée à une plus large échelle.

Cette initiative de Meta pourrait marquer un tournant important dans l’évolution de Threads, en renforçant son positionnement comme une plateforme de choix pour le suivi et l’interaction en temps réel lors d’événements globaux, tout en offrant une alternative crédible aux autres réseaux sociaux dominants.