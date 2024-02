MWC 2024 : OnePlus Watch 2, l’innovation Wear OS qui redéfinit l’autonomie

OnePlus s’apprête à reconquérir le marché des montres connectées avec le lancement de la OnePlus Watch 2. Après un premier essai peu convaincant, la marque revient avec des promesses de performances et de fonctionnalités qui attirent l’attention. En effet, au Mobile World Congress 2024, OnePlus a frappé un grand coup en dévoilant sa toute dernière innovation : la OnePlus Watch 2.

Cette montre, fonctionnant sous Wear OS 4, promet une autonomie impressionnante de 100 heures en mode montre connectée standard, plaçant la barre très haut dans l’univers des smartwatches.

Affichée à 329 euros, la OnePlus Watch 2 se présente comme un sérieux prétendant au titre de meilleure montre connectée du marché. Elle arbore un écran de 1,43 pouce en cristal de saphir d’une résolution de 326 ppp et un boîtier en acier inoxydable, alliant élégance et résistance.

L’autonomie remarquable de la montre est rendue possible grâce à une architecture « double moteur », incorporant deux chipsets exploitant chacun un système d’exploitation distinct. Outre une interface Wear OS 4 « hybride » s’appuyant sur la puce Snapdragon W5 de Qualcomm, la montre fonctionne également sous RTOS, grâce au chipset BES2700. RTOS se charge des fonctions basiques de la montre, tandis que Wear OS entre en jeu pour la navigation dans l’interface ou le téléchargement d’applications tierces.

Cette approche marque un tournant par rapport au système d’exploitation exclusif très limité de la première OnePlus Watch lancée en 2021. Avec l’intégration du GPS bi-fréquence, la montre garantit une précision accrue pour le suivi d’activités extérieures telles que la course à pied ou le cyclisme. Elle propose également des mesures classiques comme le suivi du rythme cardiaque, de la stress et du sommeil, ce dernier offrant des conseils basés sur vos données historiques, à l’instar des profils de sommeil de la Galaxy Watch 6.

Une réelle alternative à l’Apple Watch Ultra

En mode économie d’énergie, l’autonomie de la batterie s’étend encore davantage, offrant jusqu’à 12 jours d’utilisation. Ce mode limite les fonctionnalités à la seule mesure d’activités physiques et au suivi du sommeil, surpassant même l’Apple Watch Ultra 2 en termes d’autonomie.

Disponible en un seul modèle, avec des coloris en acier noir et acier radiant, la OnePlus Watch 2 pèse 80 g (bracelet inclus), est étanche jusqu’à 5 ATM et résiste à des températures extrêmes, allant de 70 °C à -40 °C. Elle se distingue également par sa compatibilité avec tous les smartphones Android depuis l’application OHealth, sans restreindre certaines fonctionnalités aux seuls utilisateurs de smartphones OnePlus, contrairement à Apple et Samsung.

La OnePlus Watch 2 pourrait bien représenter l’alternative tant attendue à l’Apple Watch Ultra pour les utilisateurs de Wear OS, grâce à son prix attractif, sa robustesse et son autonomie exceptionnelle. Elle s’adresse autant aux aventuriers qu’aux utilisateurs quotidiens désirant une montre performante sans la contrainte d’une recharge quotidienne.

Bien que son succès dépendra de sa performance réelle, la OnePlus Watch 2 se profile déjà comme une concurrente sérieuse sur le marché des montres connectées.