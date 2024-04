OnePlus et OPPO parient sur Gemini de Google pour transformer les mobiles

Lors du récent événement Google Cloud Next’24, l’intelligence artificielle (IA) était à l’honneur, ce qui n’est guère surprenant. Google a une nouvelle fois présenté son dernier Large Langage Model (LLM), Google Gemini, en démontrant son intégration dans diverses applications — de la vente et du service à la clientèle aux processus de travail et à la technologie mobile.

Vous savez que l’engouement pour l’IA est réel lorsque de grands acteurs comme Apple et Google cherchent à s’associer pour faire progresser l’IA. Cependant, les fabricants de smartphones Android ont été les premiers à ajouter l’IA à leurs smartphones.

Aujourd’hui, OnePlus et OPPO ont annoncé leur collaboration avec Google pour intégrer à leurs appareils des fonctions d’IA alimentées par Gemini Ultra. OnePlus a également ajouté récemment à ses smartphones un outil d’effacement des photos basé sur l’IA.

Gemini Ultra est le modèle d’IA le plus puissant de Google à ce jour. Gemini est disponible en trois tailles : Gemini Nano, qui est la plus petite version du modèle d’IA et fonctionne nativement sur des smartphones comme le Pixel 8 Pro ; Gemini Pro, qui est utilisé par Samsung pour sa série Galaxy S24 ; et Gemini Ultra, le modèle d’IA le plus puissant de Google à ce jour.

Bien que les spécificités de cette collaboration ne soient pas claires, OnePlus et OPPO affirment que leurs premières fonctionnalités d’IA, alimentées par Gemini Ultra, feront leurs débuts « plus tard cette année ». Nicole Zhang, directrice générale des produits d’IA pour OPPO et OnePlus, a souligné quatre domaines critiques dans lesquels l’IA devrait améliorer l’utilisation des smartphones : l’utilisation efficace des ressources, les capacités d’auto-apprentissage, la perception du monde réel et la créativité de l’utilisateur.

Une arrivée de Gemini « plus tard cette année »

L’annonce conjointe de OnePlus et OPPO ne précise pas quand ces fonctionnalités seront disponibles ni quels smartphones les prendront en charge. Cependant, il est probable que Gemini Ultra soit exclusif aux appareils phares et haut de gamme commercialisés par OnePlus et OPPO, tels que le OnePlus 12, le 12R, l’OPPO Find X7 Ultra, et peut-être le prochain OnePlus Open 2.

Ce que OnePlus a révélé, c’est que l’entreprise s’associe également à Google pour apporter à ses appareils des fonctionnalités basées sur l’IA du Cloud. Cela signifie que les prochains téléphones OnePlus pourront utiliser l’IA pour des tâches telles que le résumé d’articles d’actualité, le résumé audio, et plus encore — comme les autres téléphones phares aujourd’hui. De plus amples informations sur cette collaboration seront disponibles dans le courant de l’année.