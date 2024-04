Elon Musk prédit que l’IA surpassera l’intelligence humaine d’ici fin 2025

PDG de Tesla et propriétaire du X, Elon Musk, a prédit que l’intelligence artificielle (IA) sera plus intelligente que n’importe quel humain d’ici la fin de l’année prochaine. Les entreprises spécialisées dans l’IA se lancent dans une course à l’intelligence générale artificielle (AGI), le niveau auquel l’IA atteindra une véritable intelligence lui permettant d’accomplir des tâches complexes aussi bien, voire mieux, que les humains.

Le terme est également utilisé en relation avec une IA atteignant la conscience ou la sensibilité. En revanche, les modèles d’IA actuels sont encore beaucoup plus rudimentaires et ne répondent à aucun des critères associés à une véritable AGI. Malgré l’état actuel de l’IA, Musk est convaincu que nous nous rapprochons rapidement de l’AGI.

Ce n’est un secret pour personne que l’IA s’est développée et améliorée à un rythme rapide au cours des dernières années, et plus particulièrement au cours des derniers mois, avec des craintes croissantes concernant son potentiel de suppression d’emplois humains. Mais la marche du progrès ne s’arrête pas et de nouveaux outils d’IA apparaissent en permanence, apportant avec eux de nouvelles possibilités et une plus grande accessibilité à la technologie.

Elon Musk est depuis longtemps un partisan de l’IA. En effet, le PDG a récemment augmenté les salaires des employés de l’IA pour que Tesla reste dans la course. Aujourd’hui, s’exprimant sur sa propre plateforme X Spaces, le PDG prédit « beaucoup, beaucoup de percées logicielles ».

« L’IA est la technologie qui progresse le plus rapidement que j’ai vue, quelle qu’elle soit, et j’ai vu beaucoup de technologies », a déclaré le milliardaire. « Le matériel d’IA et les ordinateurs dédiés à l’IA qui sont mis en ligne augmentent d’un facteur 10 chaque année, voire tous les 6 à 9 mois ». « De très nombreuses percées logicielles sont démontrées sur la courbe. Je pense que l’IA sera plus intelligente que n’importe quel être humain vers la fin de l’année prochaine ».

L’avenir de l’IA

L’avenir de l’intelligence artificielle suscite à la fois des inquiétudes et des espoirs. Si beaucoup craignent que l’IA ne rende certains emplois humains obsolètes, d’autres prédisent qu’elle pourrait, à terme, offrir aux humains des emplois plus nombreux et mieux rémunérés.

L’IA générative est la forme à laquelle le commun des mortels a tendance à penser lorsqu’il s’agit d’intelligence artificielle, mais il y a bien d’autres façons dont elle peut aider les gens dans leur vie quotidienne. Des prévisions météorologiques plus précises à l’accélération des tâches administratives répétitives pour les entreprises, les avantages sont nombreux.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de risques. De plus en plus de gouvernements internationaux s’inquiètent de la croissance incontrôlée de l’IA, certains groupes plaidant pour l’introduction de réglementations.