Bard de Google évolue : plus intelligent avec Gemini Ultra, mais à quel prix ?

Le chatbot Bard de Google devrait bientôt bénéficier d’une mise à jour importante. Cette mise à jour améliorera ses capacités de traitement du langage naturel, ce qui lui permettra de générer des conversations encore plus réalistes et attrayantes. Toutefois, il se peut que cette mise à jour ne soit pas disponible gratuitement pour tous les utilisateurs.

La prochaine itération du chatbot, Bard Advanced, sera alimentée par Gemini Ultra, le modèle d’intelligence artificielle de pointe et très avancé de Google. Le lancement très attendu de Gemini Ultra est imminent et promet des avancées révolutionnaires dans le domaine de la compréhension et de la génération de langage naturel.

D’après des informations cachées sur le site Web de Bard, il semblerait que Bard Advanced ne soit pas gratuit pour tous les utilisateurs. Comme l’indique Android Authority, Bedros Pamboukian, développeur et passionné de cybersécurité, est récemment tombé sur d’intrigantes lignes de code suggérant que Bard Advanced offrira une généreuse période d’essai gratuite de trois mois, avec un niveau premium payant une fois la période d’essai terminée.

hi, bard advanced will be free for 3 months and you’ll need Google One too, enjoysies

the fact that it’s in prod implies it’s ready & being tested (currently an experiment)

again, not a leaker, but Google keeps putting stuff in plain sight and literally nobody realizes … pic.twitter.com/YqfAK77f0F

—Bedros Pamboukian (@bedros_p) January 3, 2024