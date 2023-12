Google lance Gemini Nano pour le Pixel 8 Pro : IA locale et avancée

Gemini est peut-être le modèle de langage le plus grand et le plus puissant (LLM) jamais développé par Google, mais il est mieux adapté aux datacenters qu’à votre smartphone. Cependant, avec Gemini Nano, l’entreprise tente de faire la différence : elle a construit une version réduite de son LLM phare qui peut fonctionner localement et hors ligne sur votre appareil.

Enfin, un appareil, en tout cas. Le Pixel 8 Pro est le seul smartphone compatible avec Gemini Nano jusqu’à présent, mais Google considère le nouveau modèle comme un élément central d’Android à l’avenir.

Si vous avez un Pixel 8 Pro, à partir d’aujourd’hui, deux choses sur votre smartphone seront alimentées par Gemini Nano : la fonction de résumé automatique dans l’application Enregistreur, et la partie Réponse suggérée du clavier Gboard. Ces deux éléments font partie de l’offre de fonctionnalités du Pixel pour le mois de décembre. Les deux fonctionnent hors ligne puisque le modèle est exécuté sur l’appareil lui-même, ce qui devrait donner une impression de rapidité et d’originalité.

Google commence très modestement avec Gemini Nano. Même la fonction Réponse suggérée n’est alimentée par Gemini que dans WhatsApp, bien que Google affirme qu’elle sera disponible dans d’autres applications l’année prochaine. Et Gemini dans son ensemble n’est déployé qu’en anglais pour l’instant, ce qui signifie que de nombreux utilisateurs ne pourront pas l’utiliser du tout.

Outre la confidentialité et le fait que les données ne quittent pas l’appareil, Google souligne que la nature de l’appareil « permet des expériences cohérentes avec une latence déterministe, de sorte que les fonctionnalités sont toujours disponibles, même en l’absence de réseau ».

Uniquement pour le Pixel 8 Pro pour le moment

Votre Pixel 8 Pro ne se sentira pas soudainement comme un appareil massivement mis à niveau — bien qu’il puisse le faire avec le temps, si Gemini est aussi bon que Google pense qu’il peut l’être. Et l’année prochaine, lorsque Google apportera un Bard alimenté par Gemini à Assistant sur les smartphones Pixel, vous obtiendrez encore plus de l’expérience Gemini.

Pour l’instant, le processeur Tensor 3 de Google semble être le seul capable d’exécuter le modèle. Mais Google travaille également à l’intégration de Nano dans l’ensemble de l’écosystème Android : il a lancé un nouveau service système appelé AICore que les développeurs peuvent utiliser pour intégrer des fonctions alimentées par Gemini dans leurs applications. Votre smartphone aura toujours besoin d’une puce haut de gamme pour fonctionner, mais l’article de blog de Google annonçant la fonctionnalité mentionne Qualcomm, Samsung et MediaTek comme des entreprises fabriquant des processeurs compatibles. Les développeurs peuvent dès à présent participer au programme d’accès anticipé de Google.

Google a annoncé d’autres améliorations de l’IA pour les smartphones Pixel dans le cadre d’une présentation de fonctionnalités en décembre. Parmi celles-ci, une nouvelle fonctionnalité Video Boost pour améliorer les clips du Pixel 8 Pro en les téléchargeant sur le cloud pour les améliorer, un mode timelapse Night Sight pour le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, un aperçu double écran pour le Pixel Fold qui vous permet d’afficher le viseur de votre appareil photo sur l’écran de couverture, et plusieurs autres mises à jour.