Début de l’ère OnePlus AI : Voici une gomme magique dans la retouche photo

L’intelligence artificielle est à la mode en ce moment, et si elle n’est pas encore présente sur votre smartphone, elle le sera bientôt. Samsung a lancé la série de smartphones Galaxy S24 avec une série d’améliorations en matière d’IA, et Apple devrait faire un certain nombre d’annonces liées à l’IA lors de son prochain événement WWDC.

Aujourd’hui, OnePlus se joint à la fête en proposant sa propre fonction d’IA pour smartphone.

OnePlus a annoncé qu’il commencerait à déployer un certain nombre de fonctionnalités d’IA sur ses smartphones sous l’égide de OnePlus AI. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur la manière dont l’ensemble des fonctionnalités se présentera, la société nous fait savoir que toutes les fonctionnalités d’IA sont construites et basées sur les « besoins réels des utilisateurs ».

Nous nous attendons à voir plusieurs nouvelles fonctionnalités OnePlus AI au cours des prochains mois, mais pour l’instant, OnePlus donne le coup d’envoi avec une « AI Eraser » (Gomme IA). Le concept est assez simple : sélectionnez un élément que vous souhaitez supprimer d’une image, et l’IA remplira l’espace pour donner l’impression qu’il n’y a jamais rien eu.

Il s’agit de l’une des fonctions d’IA les plus courantes de ces dernières années. Google a sa « Gomme magique », les appareils Samsung se targuent d’avoir un « Effaceur d’objets ». Certaines implémentations de l’effacement de photos par l’IA sont en fait antérieures à l’engouement pour l’IA générative. Il s’agit néanmoins d’un outil astucieux.

OnePlus AI va s’appuyer sur son propre LLM

OnePlus affirme que cette fonction, et toutes les futures fonctions d’IA de OnePlus, sont alimentées par un « Large Language Model propriétaire » conçu par l’entreprise, bien qu’il reste à voir si cela est réellement vrai ou si OnePlus s’appuie sur les LLM d’OpenAI. Il faudra voir ce qu’il en est dans la vie réelle, mais cela devrait être assez satisfaisant — après tout, il s’agit d’une fonction de base que de nombreuses applications de retouche photo proposent déjà.

OnePlus précise que AI Eraser sera déployé sur une gamme de smartphones, notamment les OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open et OnePlus Nord CE 4. Encore une fois, il s’agira de la première de plusieurs fonctionnalités d’IA de OnePlus, et OnePlus pourrait construire un écosystème de fonctionnalités d’IA analogue à celui de la suite Galaxy AI de Samsung. La seule question qui se pose est de savoir si OnePlus fera payer les prochaines fonctions d’intelligence artificielle des smartphones, une idée à laquelle Samsung a déjà fait allusion.