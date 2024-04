Apple supprime 600 emplois après l’abandon de ses projets de véhicules autonomes

Apple a supprimé plus de 600 emplois après avoir abandonné son projet de voitures autonomes. Les suppressions toucheront principalement les employés du site californien du fabricant de l’iPhone, qui travaillait discrètement sur ses ambitions de construire des véhicules électroniques (VE), sans jamais avoir publiquement reconnu le projet.

Le mois dernier, un rapport indiquait qu’Apple s’efforcerait de transférer des employés vers sa division d’intelligence artificielle (IA), mais beaucoup vont maintenant prendre le chemin de la sortie après que le département de l’emploi du Golden State a été informé, le 28 mars, que 614 employés seraient licenciés en mai.

Ray Wang, fondateur et directeur général de Constellation Research, une société de conseil basée dans la Silicon Valley, a qualifié d’astucieuse la décision de mettre un terme aux efforts déployés sur le marché des véhicules électriques. Cette décision a été prise après que le géant de la technologie a dépensé des milliards dans son projet de voitures autonomes, alors qu’on pense qu’il faudra encore des années avant qu’un véhicule entièrement développé soit disponible.

Wang a déclaré à BBC News : « Il s’agit d’une décision intelligente et attendue depuis longtemps ». « La demande du marché pour les véhicules électriques n’est pas là et c’est l’IA qui est au cœur de l’action », a-t-il ajouté.

Apple n’est pas à l’abri des réductions d’effectifs dans l’industrie

Apple a évité les réductions massives de personnel ces derniers temps, contrairement à d’autres entreprises de premier ordre qui ont pris des mesures pour supprimer des centaines de milliers de postes depuis la pandémie.

L’année dernière, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré à CNBC que l’entreprise n’envisageait pas de réductions de personnel importantes. « Je considère qu’il s’agit d’une solution de dernier recours et nous n’envisageons pas de licenciements massifs pour l’instant », a-t-il déclaré.

Les temps et les circonstances changent, comme le montre cette évolution, mais Apple n’a pas été touchée par les réductions de personnel de la même manière qu’Amazon a décimé ses effectifs.

27 000 emplois ont été supprimés chez Amazon en 2022 et jusqu’à cette année, et Amazon Web Services a annoncé une nouvelle série de suppressions de postes, touchant des centaines d’employés. Par ailleurs, Microsoft, eBay et PayPal auraient récemment supprimé environ 34 000 postes, dans le cadre d’une réorientation vers l’intelligence artificielle, alors que les entreprises révisent leurs ressources.