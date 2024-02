L’ère de l’IA provoque des milliers de licenciements chez Microsoft, eBay et PayPal

Depuis le début de l’année, Microsoft, eBay et PayPal ont supprimé des milliers d’emplois dans le cadre d’une réorientation vers l’intelligence artificielle, les entreprises révisant leurs ressources.

Comme le rapporte le Financial Times, les entreprises technologiques ont supprimé environ 34 000 emplois en l’espace de quelques semaines, l’accent étant mis sur l’IA générative.

Outre les poids lourds mentionnés ci-dessus, Snap a également supprimé un nombre important de postes dans le cadre d’une réduction à l’échelle de l’industrie de 138 entreprises qui ont licencié du personnel. Ces chiffres sont significatifs, mais pas tout à fait au même niveau que l’année précédente, lorsque Microsoft, Meta et Amazon ont réduit leurs effectifs.

Les analystes ont indiqué que la dernière série de licenciements est un signe du passage à l’IA, tandis que certaines entreprises ont considéré que la productivité est liée à leur production globale.

Brent Hill, analyste à la célèbre institution financière Jefferies, a estimé que les entreprises ont évalué leurs effectifs en concluant que « nous avons un tas de bois mort, et que si nous avions une organisation plus légère, nous pourrions faire plus ». « Les licenciements vont se poursuivre et la situation pourrait s’aggraver. C’est devenu contagieux », a ajouté Hill.

Qui sera le prochain ?

Le mois dernier, Twitch, propriété d’Amazon, a été frappé par le licenciement d’environ 500 employés en raison de pressions financières, un autre indicateur de la réduction des coûts et de l’ajustement dans l’ensemble du secteur. Même les « Big Five » sont touchés, comme le montre la longue liste d’employeurs qui ont réduit leurs effectifs au cours des dernières semaines.

La société de logiciels d’entreprise SAP a confirmé une « transformation à l’échelle de l’entreprise » en janvier, y compris la suppression d’environ 8 000 emplois alors qu’elle se tourne davantage vers l’IA tout en requalifiant le personnel autant que possible.

Autumn Mitchell, testeuse d’assurance qualité chez ZeniMax, filiale de Microsoft, a commenté l’incertitude actuelle en ces termes : « Tous ceux qui travaillent dans la technologie ou les jeux en ce moment s’inquiètent des licenciements à un degré ou à un autre, que ce soit pour eux-mêmes ou pour quelqu’un qu’ils connaissent ».

On voit une entreprise annoncer des licenciements et on se dit : « C’est parti, qui sera licencié la semaine prochaine ? » a déclaré Mitchell.