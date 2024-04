Samsung prévoit de révolutionner la banque mobile avec une nouvelle super app

Samsung ne veut pas se contenter de fabriquer des smartphones, des téléviseurs et tous les autres appareils électroniques qui ont fait sa renommée. Apparemment, Samsung cherche à lancer une « super app » pour les services bancaires mobiles en collaboration avec une grande banque sud-coréenne.

Selon SamMobile, il s’agit d’un projet de Samsung Financial Networks, une unité des filiales financières du groupe Samsung.

La super app proposée pourrait évoluer à partir de Monimo, une application de services financiers lancée par Samsung Financial Networks en avril 2022. Monimo offre une gamme de services comprenant des transferts d’argent, des opérations de change et des outils permettant de comparer les prix et de rechercher des biens immobiliers et des véhicules en Corée du Sud.

Bien que tout cela semble intéressant, Monimo a eu du mal à se constituer une base d’utilisateurs importante, n’attirant que quelques millions d’utilisateurs face à la forte concurrence des applications gérées par les banques et les fintechs, qui se targuent d’avoir des dizaines de millions d’utilisateurs.

Samsung a proposé de collaborer avec les cinq principales banques sud-coréennes — KB Kookmin, Woori, Shinhan, Hana et la K Bank, qui est la première banque numérique — pour créer une super app bancaire mobile basée sur Monimo. Les banques devraient présenter leurs propositions à Samsung. Comme le groupe Samsung ne possède pas d’entité bancaire, ce projet de super-application offre une voie d’accès au marché des services bancaires mobiles.

Qu’est-ce qu’une « super app » ?

Une « super app » est une application mobile qui intègre plusieurs services et fonctions dans une seule plateforme, servant essentiellement de solution unique pour les utilisateurs. Ces services peuvent inclure la messagerie, les réseaux sociaux, le paiement et les transactions financières, la commande de nourriture, la réservation de transports et de voyages, les achats en ligne, etc.

L’idée est de créer une expérience utilisateur transparente et intégrée où les différents besoins peuvent être satisfaits sans quitter l’application. Les super-applications sont particulièrement populaires en Asie, avec des exemples comme WeChat en Chine et Gojek en Indonésie, où elles ont considérablement influencé le comportement des utilisateurs et les écosystèmes de l’économie numérique.

Qu’est-ce que WeChat ?

WeChat est une application de messagerie et de réseaux sociaux à multiples facettes développée par Tencent en Chine et lancée pour la première fois en 2011. Elle a évolué pour devenir une « super app », offrant une vaste gamme de services au-delà de sa fonction de messagerie initiale. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages textuels et vocaux, passer des appels vocaux et vidéo, partager des images et des vidéos, et publier des mises à jour sur leur ligne de temps personnelle.

La plateforme WeChat s’étend aux paiements mobiles et aux services financiers par l’intermédiaire de WeChat Pay, ce qui permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions en douceur, comme le paiement de factures, les transferts d’argent et les achats en ligne et hors ligne.

En outre, WeChat sert de plaque tournante pour divers services tiers, notamment le covoiturage, la livraison de repas, la réservation de voyages et le commerce électronique. L’application propose également des mini-programmes, qui sont des sous-applications plus petites au sein de l’écosystème WeChat, permettant aux utilisateurs d’accéder à un large éventail de services sans avoir besoin d’installer des applications distinctes.

Grâce à ses fonctionnalités complètes, WeChat est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne de ses utilisateurs, principalement en Chine, combinant efficacement les fonctionnalités sociales, commerciales et financières en une seule plateforme cohésive.