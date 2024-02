Fin de route pour la Apple Car : le Project Titan est officiellement terminé

Un rapport publié ce mardi annonce l’arrêt du projet de longue date d’Apple sur une voiture, également connu sous le nom de « Project Titan ». Les détails sont pour l’instant peu nombreux, mais selon Bloomberg et Mark Gurman, le programme de l’Apple Car est définitivement terminé.

Apple aurait annoncé l’abandon du projet mardi, surprenant les 2 000 employés censés travailler sur le projet. Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, et Kevin Lynch, vice-président, ont fait cette annonce.

Il est dit que certains employés vont être transférés vers les centres de développement et de recherche en intelligence artificielle d’Apple, sous la direction de John Giannandrea. Il n’est pas clair ce que deviendront les autres employés ni s’il existe des postes adéquats vers lesquels ils pourraient être déplacés.

Cette décision aurait été prise par la haute direction d’Apple au cours des dernières semaines.

Le projet de l’Apple Car : un long et sinueux parcours

Les premières mentions du projet automobile d’Apple datent de l’automne 2014, lorsqu’Apple était en train de recruter des ingénieurs. Ces ingénieurs auraient été embauchés pour un projet appelé « Titan », mais les rumeurs n’ont pas pu être vérifiées à l’époque et n’ont donc pas été publiées.

Quelques mois plus tard, les détails des rumeurs ont été corroborés par d’autres sources et publications, indiquant qu’il y avait une part de vérité dans ce qui était avancé, ainsi que dans le nom « Project Titan ».

En mars 2015, on croyait qu’Apple travaillait sur une voiture électrique dans des bureaux à Sunnyvale, en Californie. Ces bureaux étaient censés abriter une firme d’études de marché appelée « SixtyEight », le bâtiment était apparemment connu en interne sous le nom de « SG5 », et faisait partie d’autres bureaux gérés par Apple.

Le bâtiment était situé à quelques minutes du siège d’Apple de l’époque, au 1 Infinite Loop, et des sources affirmaient qu’Apple recevait activement des livraisons liées au travail là-bas. Au total, les bureaux d’Apple comprenaient 7 bâtiments, bien que beaucoup étaient utilisés pour d’autres tâches.

Dans un rapport en décembre 2022, on pensait que la Apple Car prendrait plus de temps à produire, en raison des changements apportés au projet. Plutôt qu’un système entièrement autonome, Apple planifiait un design de voiture plus conventionnel, avec volant et pédales. La conduite entièrement autonome serait toujours disponible, mais uniquement sur les autoroutes, selon les sources.

Un lancement était également prévu pour 2026

En plus d’un changement d’échelle de temps, Apple modifiait également ses plans de tarification. Initialement prévu pour être vendu à plus de 120 000 dollars, on pensait qu’Apple planifiait de le rendre disponible pour moins de 100 000 dollars aux consommateurs.

L’analyste de Wedbush, Daniel Ives, a déclaré en juin 2023 que la voiture Apple était en route, avec une prédiction de lancement pour 2026. Il avait auparavant, en février 2021, dit qu’il y avait 85 % de chances qu’Apple annonce officiellement un partenariat stratégique pour la voiture dans les 3 à 6 mois suivants, ce qui n’a évidemment pas eu lieu.

Dans une prévision de septembre 2023, Ming-Chi Kuo affirme qu’il a perdu la visibilité sur la Apple Car et n’a pas de clarté sur quand elle entrera en production. « Si Apple n’adopte pas une stratégie d’acquisition pour entrer sur le marché automobile, je doute que la voiture Apple puisse entrer en production de masse dans les prochaines années », a tweeté Kuo.