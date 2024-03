Fin de route pour l’Apple Car ? Apple se concentre sur l’intelligence artificielle

Depuis plus de 10 ans, on entend dire qu’Apple construit un véhicule électrique (VE) qui rivaliserait avec Tesla et transformerait l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde en constructeur automobile. Mais ce n’est pas le cas. Et cela remet en question de nombreux projets d’Apple.

Selon un rapport de Bloomberg, des cadres supérieurs d’Apple ont récemment annoncé à leurs employés que la société avait décidé d’arrêter le travail sur le projet Titan, le nom de code qu’Apple utilisait pour son activité Apple Car.

Au lieu de cela, les cadres ont dit aux employés que certains d’entre eux seraient transférés à la division d’IA générative d’Apple et que d’autres seraient licenciés. D’autres encore auraient la possibilité de postuler à un nouvel emploi dans une autre division de l’entreprise.

Cette décision a provoqué une onde de choc dans les secteurs de la technologie et de l’automobile. Pendant des années, un nombre incalculable de rumeurs et de rapports ont fait surface sur les ambitions d’Apple en matière de véhicules.

Nous avons entendu dire qu’Apple débauchait des employés de Tesla (et s’est attiré les foudres d’Elon Musk) et nous avons vu Apple déposer brevet sur brevet pour des innovations automobiles.

L’accent mis sur l’IA

Alors que ses concurrents investissent de plus en plus dans l’intelligence artificielle, Apple a clairement compris qu’il lui fallait rattraper son retard. Microsoft a pris une longueur d’avance dans ce domaine, grâce à son investissement dans OpenAI, et Google gagne rapidement du terrain avec sa propre alternative Gemini. Samsung a dévoilé en début d’année un Galaxy S24 doté de fonctions d’intelligence artificielle. Et pour l’instant, nous n’entendons que des promesses d’intelligence artificielle de la part d’Apple.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires d’Apple en début de semaine dernière, Tim Cook, PDG de la société, a déclaré que les innovations de l’entreprise en matière d’IA allaient arriver, mais qu’il faudrait attendre un peu plus longtemps. « Plus tard dans l’année, j’ai hâte de partager avec vous les façons dont nous allons innover dans le domaine de l’IA générative, une autre technologie dont nous pensons qu’elle peut redéfinir l’avenir », a déclaré Tim Cook.

Cook n’a pas parlé de l’Apple Car, mais il a déclaré que lorsque Apple conçoit des produits, il s’agit de « se concentrer ». Et pour l’instant, il semble qu’Apple se concentre sur l’IA.

L’Apple Car reviendra-t-elle ?

Cependant, Apple aurait dépensé plus de 10 milliards de dollars pour le projet Apple Car. L’abandon pur et simple au profit de l’IA est une pilule difficile à avaler. La question se pose donc de savoir si Apple finira par relancer le projet lorsqu’elle estimera que son assise en matière d’IA est solide et que l’opportunité de l’Apple Car est toujours là.

On peut s’attendre à ce que l’Apple Car redémarre à long terme, une fois que les lacunes de l’entreprise en matière d’IA auront été comblées. Le marché mondial des véhicules électriques ou à hydrogène autonomes pour les années 2030 et au-delà sera tout simplement trop important pour qu’Apple puisse l’ignorer. Reste à savoir si le projet Car d’Apple sera relancé de manière organique ou via le rachat d’une marque établie.