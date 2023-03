Amazon licencie 9 000 personnes supplémentaires dans des divisions telles que Twitch et AWS

Dire que l’avenir du secteur technologique est incertain serait un euphémisme innocent. En fait, l’industrie est plus incertaine que jamais, comme en témoignent les licenciements massifs auxquels même les plus grands acteurs de l’ère numérique n’échappent pas. La plus grande faillite bancaire depuis la crise immobilière de 2008, celle de la Silicon Valley Bank, à laquelle de nombreuses startups et grands noms de la technologie avaient confié leurs finances, a jeté de l’huile sur le feu.

Amazon n’a pas été épargnée : à l’aube de 2023, l’entreprise s’apprête à licencier 18 000 personnes dans ses différentes disciplines, notamment le commerce de détail (et les entrepôts qui le soutiennent), le matériel informatique et les groupes de recrutement internes. Selon une note de service rédigée par le PDG d’Amazon, Andy Jassy, et obtenue par CNBC, Amazon est confrontée à 9 000 licenciements supplémentaires. La nouvelle série de licenciements affecte principalement les divisions d’informatique dématérialisée d’Amazon, la publicité et Twitch, le géant de la diffusion en continu acquis en 2014.

Dans son mémo, Andy Jassy cite « l’incertitude économique » comme raison de ces réductions et explique que l’entreprise a « choisi de rationaliser ses coûts et ses effectifs ».

Il semble que les mauvaises nouvelles parviendront aux personnes concernées par vagues au cours des prochaines semaines, avec une échéance fixée à la fin du mois d’avril. Amazon prépare des indemnités de départ saines pour aider les employés malheureux tout au long de leur transition. Dans son mémo, Jassy rappelle aux employés à quel point l’entreprise a augmenté ses effectifs de manière agressive au cours des dernières années, en particulier pendant la pandémie. Il a souligné le désir d’Amazon d’opérer avec une plus grande efficacité pour se sentir confiant face à un avenir qui est devenu plus difficile à prédire.

Jassy s’est également excusé auprès des employés pour le retard pris dans l’annonce des réductions supplémentaires, soulignant qu’Amazon ne disposait pas de suffisamment de données au moment de l’annonce initiale.

Ce cauchemar prendra-t-il fin ?

Amazon n’est pas le seul à s’être lancé dans ce qui semble être une folie dépensière à l’échelle du secteur. Meta a récemment annoncé une nouvelle série de licenciements massifs, portant son total à 20 000. Microsoft a annoncé 10 000 suppressions de postes au début de l’année. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a tristement prédit cette vague en supprimant des milliers de postes au sein du géant social qu’il vient d’acquérir. Il y a trop d’autres exemples à mentionner, en particulier dans les secteurs de la technologie et de l’édition.

Bien que peu de gens aient pu prédire l’impact économique durable de la pandémie alors que nous étions en plein dedans, on s’attendait à ce que les divers ralentissements des pipelines et des systèmes logistiques dans le monde finissent par rattraper leur retard. Mais des problèmes plus récents n’ont fait qu’exacerber le problème depuis, entraînant une inflation record qui s’est traduite par un affaiblissement des dépenses de consommation.

L’impact des retombées a poussé de nombreuses entreprises à reconsidérer leurs perspectives de croissance antérieures et à manœuvrer avec prudence face à l’incertitude du marché universel.