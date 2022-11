Le PDG d’Amazon affirme que les licenciements se poursuivront jusqu’en 2023

Ces deux dernières semaines ont été difficiles pour les employés d’Amazon dans de nombreux départements, qui attendent de savoir si les licenciements massifs de l’entreprise auront un impact sur leurs fonctions. Les rumeurs de réduction des effectifs d’Amazon ont été confirmées dans un message d’Amazon mercredi, mais même dans la déclaration la plus récente de la direction, le nombre final d’employés d’Amazon qui devraient être licenciés n’a pas été révélé.

Le message du jeudi 17 novembre du PDG d’Amazon, Andy Jassy, indique qu’un « certain nombre de postes » ont été supprimés dans les départements Appareils et Livres, et qu’un nombre non divulgué de personnes du secteur Personnes, Expérience et Technologie (PXT) de la société — c’est-à-dire un département de service interne pour les employés d’Amazon — ont reçu une offre de départ volontaire.

En 2023, Jassy dit qu’il faut s’attendre à d’autres licenciements dans le département PXT, ainsi que dans les boutiques. Les détails sur les autres départements qui seront touchés, alors que le processus annuel de planification et de révision des opérations de l’entreprise se poursuit, ne sont pas encore connus. Les employés concernés se verront proposer des transferts internes si possible, et des indemnités de départ avec des avantages transitoires, si ce n’est pas le cas.

Si la réduction des effectifs est rarement un événement agréable, en particulier pour les personnes concernées, les tendances d’embauche d’Amazon au cours des trois dernières années rendent les licenciements moins surprenants.

Selon Bloomberg, la main-d’œuvre mondiale de l’entreprise a augmenté de 75 % pendant la pandémie pour faire face à l’augmentation des achats en ligne des personnes qui étaient en quarantaine ou travaillaient à domicile.

Encore de belles perspectives

Maintenant, alors que la nouvelle d’une récession imminente atteint les consommateurs et que l’inflation reste élevée, Amazon pourrait voir une tendance à une activité de consommation moins inspirée lors de la prochaine période des fêtes de fin d’année. L’acheteur moyen a tout simplement moins d’argent à dépenser, et une étude indique que même ceux qui ont de l’argent à dépenser sont de plus en plus susceptibles de le dépenser pour des voyages, des divertissements et des expériences — plutôt que pour des cadeaux de vacances à consommation unique.

Dans son message, Jassy indique que de grandes choses sont encore à venir dans les boutiques Amazon, la publicité et Amazon Web Services, la plateforme de services de données et de cloud de la société. Le géant américain continuera également à faire progresser ses programmes auxiliaires à succès, notamment Prime Video, Alexa et le projet de soins de santé récemment adopté.