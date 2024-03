L’Apple Car aurait pu être équipée d’une puce aussi puissante que quatre M2 Ultra

Même après une décennie de travail et des milliards de dollars dépensés, le projet de voiture électrique « Titan » n’a jamais vu le jour. Le géant technologique de Cupertino a abandonné son projet le plus ambitieux de l’histoire. Apple avait de grandes ambitions pour sa voiture électrique, notamment un système avancé de conduite entièrement autonome. Pour transformer ces rêves en réalité, Apple aurait développé une puce puissante équivalente à quatre M2 Ultra combinés.

Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré que l’équipe Apple Silicon était « fortement impliquée » dans le projet Apple Car avant qu’il ne soit abandonné. Il a également révélé que l’entreprise travaillait jour et nuit pour créer le « cerveau IA » de la voiture, qui devait être alimenté par une puce Apple Silicon personnalisée.

Si le projet voit le jour, il sera alimenté par une nouvelle puce équivalente à la puissance de quatre M2 Ultra, le processeur le plus puissant d’Apple à ce jour. Une puce M2 Ultra est composée de 134 milliards de transistors et comprend un processeur à 24 cœurs, un GPU à 76 cœurs et un moteur neuronal spécialisé à 32 cœurs. À l’heure actuelle, seuls les derniers Mac Studio et Mac Pro sont dotés de la puissance de la puce M2 Ultra.

Outre ces puissantes capacités, ce qui est intéressant, c’est le fait que Apple a « presque terminé » le développement de cette nouvelle puce, avant que le projet ne soit annulé. Certains des ingénieurs qui travaillaient sur le projet de voiture ont été transférés à l’équipe d’Apple chargée de l’IA générative, Apple est susceptible de réutiliser cette nouvelle puce pour de futurs projets d’IA. Pour l’instant, nous n’avons aucune idée concrète des projets à venir d’Apple.

Un projet de voiture est dans les tuyaux d’Apple depuis 2014. Il est triste de voir que même après 10 longues années de travail, le projet de voiture électrique d’Apple n’a pas vu le jour. Sous la direction de Tim Cook, l’entreprise a expérimenté plusieurs idées et prototypes au cours des dix dernières années. En fait, il a été rapporté qu’Apple avait approché Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford et McLaren pour construire une voiture ensemble.

De grosses ambitions

Au départ, les dirigeants d’Apple voulaient construire une voiture entièrement autonome, ce qui impliquait plusieurs défis difficiles à relever. Plus tard, l’entreprise a décidé de réintégrer le projet avec une approche moins agressive et ambitieuse. Pire encore, la construction d’une voiture ne semblait pas être la tasse de thé d’Apple. Après avoir tout essayé, Apple a renoncé à ses ambitions en matière de voitures après avoir dépensé un milliard de dollars par an.

Le projet Titan, aujourd’hui annulé, ressemble à un revers pour Apple. Le géant a de grands espoirs de diversifier ses sources de revenus au-delà des iPhone et des Mac. J’aimerais voir ce qu’Apple pourrait proposer avec sa bulle luxueuse équipée d’un processeur Apple Silicon haut de gamme. Malheureusement, la vision futuriste d’Apple pour l’industrie automobile ne se réalisera pas dans un avenir proche.