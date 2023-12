Microsoft offre des mises à jour sécurisées payantes pour Windows 10 après 2025

by

Microsoft mettra fin à la prise en charge de Windows 10 en octobre 2025, ce qui constitue un problème pour les millions d’ordinateurs qui ne peuvent pas être mis à jour en raison des exigences matérielles plus élevées. Il existe désormais une solution à cette situation : vous pouvez payer pour continuer à recevoir les mises à jour de sécurité.

Microsoft a annoncé dans un article de blog qu’elle proposera un programme de mise à jour de sécurité étendue (Extended Security Update) pour Windows 10, qui fournira des mises à jour de sécurité mensuelles aux ordinateurs Windows 10 après la date de fin de service d’octobre 2025.

Les mises à jour n’incluront pas de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour non liées à la sécurité demandées par les clients ni de demandes de modification de la conception. L’assistance technique au-delà de l’ESU elle-même n’est pas non plus disponible.

Les plans de mise à jour de sécurité étendue ne sont pas nouveaux, puisqu’il en existe une version pour chaque version majeure récente de Windows. Par exemple, Windows 7 a atteint sa fin de vie en janvier 2020, et ces mises à jour étendues ont pris fin en janvier 2023, en même temps que toute l’assistance pour Windows 8.1. La nouveauté réside dans le fait que Microsoft permettra aux particuliers d’accéder aux plans d’Extended Security Update, au lieu de les proposer uniquement aux entreprises et aux organisations.

Microsoft a déclaré dans un article de la FAQ : « Si vous êtes un consommateur individuel ou une organisation qui choisit de continuer à utiliser Windows 10 après la fin de l’assistance le 14 octobre 2025, vous aurez la possibilité d’inscrire votre PC au programme payant Extended Security Updates (ESU). Le programme ESU permet aux PC de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes (telles que définies par le Microsoft Security Response Center) par le biais d’un service d’abonnement annuel après la fin de l’assistance. De plus amples informations, notamment sur les tarifs, seront communiquées ultérieurement ».

Une première pour les particuliers

C’est la première fois que Microsoft propose des mises à jour de sécurité étendues aux particuliers, bien qu’il y ait eu des piratages et des solutions de contournement pour les activer sur les ordinateurs personnels fonctionnant sous Windows 7. Nous ne connaissons pas encore le prix de l’abonnement.

C’est une bonne chose que les ordinateurs Windows 10 ne soient pas complètement abandonnés après 2025, mais il est frustrant qu’il faille payer un abonnement. S’il faut choisir entre la possibilité d’être victime d’un logiciel malveillant ou d’un piratage ou payer pour les mises à jour de sécurité, beaucoup de gens choisiront probablement la seconde option. Si le coût mensuel n’est que de quelques euros, cela peut être raisonnable, mais une dépense importante chaque mois pourrait amputer le budget d’un PC de remplacement capable de faire fonctionner Windows 11 (ou Windows 12, s’il est prêt d’ici là).

Windows 11 connaît un taux d’adoption plus lent que Windows 10, de nombreuses personnes utilisant encore la précédente version de Windows pour leurs ordinateurs. Tous les utilisateurs ne peuvent pas mettre à niveau et passer à Windows 11 en raison de limitations matérielles et d’autres facteurs, Microsoft assurant les futures mises à jour de sécurité moyennant un abonnement annuel jusqu’en 2026 ou 2027.