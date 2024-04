Zapier Central : L’aube d’une ère nouvelle en automatisation IA

Il est étonnant de constater le nombre d’applications différentes et individuelles que nous utilisons quotidiennement. Cependant, grâce à l’explosion de l’intelligence artificielle (IA) au cours des 18 derniers mois, nous pouvons désormais exploiter la puissance de l’IA pour nous aider à automatiser les workflows. Zapier, une plateforme d’automatisation no code, vous permet de connecter et de transférer rapidement des données entre plus de 6 000 applications et services en ligne différents. Vous pouvez ainsi créer des workflows personnalisés qui correspondent exactement à votre style et à vos préférences. Imaginez que vous puissiez demander à un assistant virtuel de faire votre travail dans des milliers d’applications en quelques mots. C’est ce que promet la nouvelle fonctionnalité de Zapier, Central, actuellement en phase de test bêta.

Voici Zapier Central, un espace de travail expérimental où vous pouvez enseigner à des robots d’intelligence artificielle comment effectuer des tâches dans vos applications préférées. Zapier Central associe l’intelligence de l’IA à une plateforme d’automatisation. Cet outil innovant est conçu pour faciliter votre vie professionnelle en automatisant des tâches complexes sans que vous ayez à écrire un code compliqué. Il s’agit d’une avancée significative pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à rendre l’automatisation plus accessible et abordable.

Zapier est depuis longtemps à l’avant-garde de l’automatisation des workflows, et avec Central, il passe à la vitesse supérieure. Vous avez désormais la possibilité de créer des robots d’intelligence artificielle capables de transférer des données et d’effectuer des tâches de manière transparente dans plus de 6 000 applications différentes.

Imaginez un robot capable d’organiser vos e-mails, de gérer votre calendrier et même de générer des rapports pour vous, le tout sur la base de simples commandes conversationnelles que vous fournissez.

Zapier Central : premier coup d’œil

La beauté de Central réside dans son interface conviviale, qui vous permet de définir des comportements pour vos robots d’intelligence artificielle. Ces comportements sont les règles qui dictent la façon dont votre robot réagira à certains déclencheurs. Par exemple, vous pourriez avoir un robot qui commence à compiler des données chaque fois qu’une nouvelle vente est réalisée. De plus, les capacités d’intégration de Central signifient que vos robots peuvent extraire des informations de bases de données externes, comme Google Sheets, pour s’assurer qu’ils agissent toujours sur la base des données les plus récentes.

Le cœur de la puissance de Central réside dans les déclencheurs et les actions que vous configurez. En configurant des conditions spécifiques, vous pouvez automatiser l’action de votre robot d’intelligence artificielle sans aucune intervention manuelle. L’éventail des tâches que vous pouvez automatiser est vaste et varié, de la rédaction d’e-mails à la génération de rapports détaillés. Ce niveau d’automatisation peut considérablement optimiser votre flux de travail, libérant votre temps pour vous concentrer sur des tâches plus stratégiques qui requièrent votre expertise.

Fonctionnalités de Zapier Central

Zapier Central présente une gamme de fonctionnalités conçues pour améliorer les capacités d’IA et d’automatisation dans diverses applications.

Automatisation no code : Permet aux utilisateurs d’automatiser des tâches en arrière-plan en enseignant aux robots des comportements spécifiques à suivre, sans qu’aucune connaissance en codage ne soit nécessaire.

Connectivité étendue des applications : Offre une connectivité à plus de 6 000 applications en quelques clics, permettant aux bots de travailler sur un large éventail de plateformes et de services. Central peut également automatiser la configuration des actions pour ces applications.

Interaction avec les données en direct : Permet de travailler avec des données en direct provenant de sources telles que Google Sheets, Google Docs ou Notion, ce qui permet aux bots de se référer aux informations les plus récentes et de les utiliser.

Achèvement des tâches en collaboration : Facilite un environnement de travail collaboratif dans lequel les utilisateurs peuvent travailler avec des bots pour accomplir des tâches dans n’importe quelle application connectée en émettant des commandes telles que l’envoi d’e-mails, la mise à jour de feuilles de calcul ou la collecte d’informations sur les clients.

Bots personnalisables via une interface de chat : Fournit une interface de chat conviviale pour personnaliser les bots, y compris des options pour ajouter des sources de données, enseigner des comportements et démarrer des interactions.

Intégration de sources de connaissances : Permet aux utilisateurs de connecter leurs bots à diverses sources de connaissances telles que Google Sheets, Google Docs ou des comptes Notion, que les bots peuvent ensuite référencer pour obtenir des informations pertinentes pour les flux de travail.

Enseignement comportemental pour les bots : Permet aux utilisateurs d’enseigner à leurs bots des comportements ou des actions spécifiques à prendre avec certaines données, permettant aux bots d’exécuter des tâches de manière autonome à travers le vaste réseau d’intégration de Zapier.

Collaboration interactive entre bots : Permet aux utilisateurs d’interagir directement avec leurs bots et de travailler ensemble pour accomplir des tâches basées sur la compréhension de la tâche par le bot et sur les données auxquelles il a accès.

Plusieurs bots pour diverses tâches : Les utilisateurs ont la possibilité de créer plusieurs bots au sein de Central, chacun étant conçu pour se concentrer sur des tâches ou des domaines de travail différents.

Cas d’utilisation innovants : Zapier Central encourage la créativité en matière d’automatisation, en suggérant des cas d’utilisation tels que l’analyse du sentiment des clients, l’envoi de rappels, l’enrichissement des nouveaux prospects avec des informations et la mise en file d’attente des réponses aux demandes d’assistance à la clientèle.

Développement et personnalisation : Positionné comme un espace de travail expérimental, Zapier Central est en développement actif, la plateforme étant façonnée par les retours des utilisateurs pour répondre efficacement à leurs besoins d’automatisation.

Acquisition de Vowel : Pour renforcer ses capacités en matière d’IA, Zapier a acquis Vowel, une entreprise dotée d’une grande expertise en matière d’IA, ce qui témoigne d’un engagement à faire progresser l’automatisation de l’IA sur le lieu de travail.

Phase de développement bêta

En ce moment, vous avez l’opportunité unique de découvrir Central pendant sa phase bêta gratuite. C’est l’occasion d’explorer gratuitement l’avenir de l’automatisation de l’IA et de fournir des commentaires précieux qui pourraient influencer le développement de Central. En participant au programme de bêta précoce, vous vous placez à la pointe de l’innovation technologique.

Vos commentaires sont extrêmement importants pour Zapier. L’entreprise ne se contente pas d’offrir un accès anticipé à Central, elle cherche également à obtenir votre avis pour affiner la plateforme. Vos commentaires permettront de s’assurer que Central répond aux besoins de ses utilisateurs et qu’il est à la hauteur de leurs attentes. La mission de Central est de démocratiser l’automatisation de l’IA. L’initiative de Zapier est de rendre cette puissante technologie disponible et abordable pour les entreprises de toutes tailles. Ce faisant, ils égalisent les règles du jeu et encouragent l’esprit d’innovation dans tous les secteurs d’activité.

Zapier Central est une avancée significative dans le monde de l’automatisation de l’IA. Au fur et à mesure de son développement, Central est en passe de devenir un outil indispensable pour tous ceux qui cherchent à rationaliser leurs processus métier et à exploiter le pouvoir de l’automatisation.