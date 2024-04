Google accélère le lancement de son réseau Find My Device

Après presque un an depuis son annonce officielle, Google semble maintenant se préparer pour le lancement de son réseau Find My Device, utilisant les données de millions d’autres appareils Android pour localiser les smartphones et accessoires perdus — une technologie de suivi analogue à celle utilisée par Apple et Tile.

Lorsque les testeurs bêta de Google Play Services ont découvert hier une page de paramètres pour le réseau Find My Device, beaucoup ont pensé que le service pourrait être déployé dès la Google I/O 2024. Cependant, un nouvel e-mail de l’entreprise suggère que le réseau pourrait être mis en place plus tôt que prévu.

Google a envoyé un e-mail ce matin pour informer les utilisateurs que le réseau Find My Device serait lancé prochainement, selon 9to5Google. Toutefois, il semble toutefois que l’e-mail n’ait été envoyé qu’à certains utilisateurs.

Dans cet email, le géant technologique explique comment le service fonctionnera :

Avec le nouveau réseau Find My Device, vous pourrez localiser vos appareils même s’ils sont hors ligne. Vous pourrez également trouver tous les accessoires compatibles Fast Pair lorsqu’ils sont déconnectés de votre appareil. Cela inclut les écouteurs et casques compatibles, ainsi que les trackers que vous pouvez attacher à votre portefeuille, clés, ou vélo.

Vers la fin du message, l’e-mail révèle également la date de lancement :

Vous recevrez une notification sur vos appareils Android lorsque cette fonctionnalité sera activée dans 3 jours. D’ici là, vous pouvez vous désinscrire du réseau depuis Find My Device sur le Web.

Find My Device, lancement le 7 avril ?

Trois jours peuvent signifier que le réseau sera actif le 7 avril. Cependant, il est important de noter que Google n’a partagé cette date de lancement nulle part ailleurs. En même temps, il semble que seul un petit nombre de personnes ait reçu cet e-mail. Cela rend incertain si l’entreprise a accidentellement envoyé cet e-mail plus tôt que prévu.

L’e-mail est dit inclure également un lien permettant à l’utilisateur de se désinscrire du réseau. Cela suggère que le réseau sera activé par défaut pour les utilisateurs.

Après l’annonce de Find My Device, Google a commencé à travailler avec Apple pour développer une norme industrielle afin de prévenir le suivi non désiré. Cependant, Apple a été lent dans ses efforts, obligeant Google à retarder le lancement. Mais, il semble que le réseau sera finalement disponible bientôt.