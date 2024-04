Motorola Edge 50 Pro : Le champion du rapport qualité-prix de 2024 ?

Découvrons le nouveau venu de Motorola, le Motorola Edge 50 Pro, qui pourrait bien être le smartphone au meilleur rapport qualité-prix de 2024. Ce modèle, récemment dévoilé sur le marché indien, affiche un design novateur pour un prix avoisinant les 355 euros. Pour une période limitée, son prix de lancement est réduit à environ 310 euros, une offre exceptionnelle.

À ce prix, difficile de trouver un smartphone rivalisant avec la puissance matérielle et l’élégance du Motorola Edge 50 Pro. Son esthétique soignée comprend un élégant verre courbé, un cadre métallique, et une finition en cuir végan, disponible dans une séduisante teinte lavande.

Mis à part le processeur, le Motorola Edge 50 Pro surpasse des concurrents comme l’iPhone SE, le dernier smartphone de la série Pixel-A de Google, et même les smartphones Nord de OnePlus en termes de spécifications techniques. Et tout cela, avec un design qui ravit les yeux.

Ce smartphone, certifié IP68, impressionne autant par ses composants internes que par son apparence. Motorola a même surpassé OnePlus dans l’un de ses domaines de prédilection : la charge rapide. Le Motorola Edge 50 Pro offre un support à la charge rapide de 125 W, soit environ 5x plus rapide que celle des flagships d’Apple, qui coûtent presque trois fois plus cher, permettant de recharger complètement la batterie en seulement 18 minutes.

Motorola va encore plus loin en offrant une charge sans fil de 50W, presque deux fois plus rapide que ce que permettent les iPhone actuels avec un câble USB-C. Avec une capacité de batterie de 4 500 mAh, le smartphone promet une autonomie d’une journée entière, alimenté par le processeur Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm.

Motorola Edge 50 Pro, une bonne autonomie et un chargeur !

Le smartphone propose également plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme un environnement de synchronisation avec un ordinateur de bureau, des alertes de notification avec éclairage périphérique, Adobe Scan natif pour numériser des documents, et bien d’autres. Il est disponible en deux configurations de mémoire : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, offrant des performances impressionnantes pour cette gamme de prix, surtout par rapport aux standards du marché américain.

Son écran OLED de 6,7 pouces (2 712 x 1 220 pixels) offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une impressionnante luminosité maximale de 2 000 nits. La caméra principale utilise un capteur de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra-large de 13 mégapixels qui gère également la macrophotographie. Un zoom téléobjectif optiquement stabilisé offre un zoom hybride de 30x.

La caméra frontale n’est pas en reste, avec un capteur de 50 mégapixels doté de l’autofocus. Motorola inclut généreusement un chargeur rapide de 68 W dans la boîte et promet 3 ans de mises à jour de l’OS Android. Ce n’est peut-être pas le meilleur engagement du marché, mais il reste tout à fait acceptable vu le prix.