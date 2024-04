Spotify ajuste ses prix : Quoi de neuf pour les abonnés ?

Spotify, le géant du streaming musical, continue de dominer le marché avec une base d’utilisateurs actifs atteignant 602 millions à la fin de 2023, dont 236 millions d’abonnés à Spotify Premium, son offre sans publicité.

Récemment, l’introduction de livres audio dans sa bibliothèque de streaming est devenue une autre raison attrayante de s’abonner. Toutefois, pour équilibrer les coûts de cette nouveauté, Spotify prévoit d’augmenter les tarifs de ses abonnements.

D’après Bloomberg, Spotify envisage d’augmenter le prix de son abonnement Premium de 1 dollar pour les individus et de 2 dollars pour les offres Duo et Famille d’ici la fin avril. Cette hausse des prix affectera plusieurs marchés clés de Spotify, dont la France. Une autre augmentation, dont le taux n’a pas encore été spécifié, sera appliquée plus tard dans l’année aux États-Unis. Dans l’hexagone, le forfait individuel est aujourd’hui affiché à 10,99 €, le plan Duo à 14,99 € et le plan Famille à 17,99 €

En plus de l’augmentation générale de l’abonnement Premium, Spotify prévoit également d’ajouter un niveau d’abonnement payant secondaire à 11 dollars par mois, qui correspond au coût actuel d’un plan Premium.

Ce nouveau palier offrira l’accès sans publicité habituel à la musique et aux podcasts, mais nécessitera l’achat séparé des livres audio.

Les raisons derrière l’augmentation des prix chez Spotify

Spotify a maintenu ses plans tarifaires stables pendant la majeure partie de son existence, procédant à sa première hausse de prix seulement l’année dernière. Les raisons de ces augmentations sont doubles : Premièrement, les efforts pour élargir l’offre de Spotify, comme ce fut le cas avec l’introduction des livres audio, ont nécessité de nouvelles ententes avec les maisons d’édition pour sécuriser les droits sur les livres et les narrateurs correspondants. Spotify a besoin de revenus supplémentaires pour couvrir les coûts de licence et d’hébergement, en plus de ceux qu’elle assume déjà pour l’industrie de la musique.

Deuxièmement, l’augmentation des prix est due à la pression accrue des maisons de disques. La principale raison pour laquelle la direction de Spotify a décidé d’ajouter des livres audio au service était de diversifier le contenu et de réduire la dépendance du service à l’égard de l’industrie musicale. Cependant, cela a créé des frictions avec les maisons de disques, qui craignaient une baisse de leurs paiements de royalties et ont poussé pour des hausses de prix des services pour compenser la différence. Cette même pression a été ressentie par les principaux concurrents de Spotify, Apple et Amazon, qui ont également procédé à des augmentations de prix pour des raisons similaires.

Est-ce que Spotify va perdre des utilisateurs ?

Il n’est pas immédiatement clair comment ces hausses de prix et changements de plans affecteront la base d’abonnés de Spotify, bien qu’il soit à noter qu’après la dernière augmentation de prix en 2023, le service a en fait gagné plus de 110 millions de nouveaux utilisateurs.

La hausse de l’année dernière n’a pas fait fuir les utilisateurs, puisque Spotify a en fait gagné des abonnements par la suite. Cependant, seul l’avenir nous dira quel sera l’impact de cette nouvelle hausse sur les auditeurs fidèles.