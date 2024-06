Accueil » Moto Tag : Un nouveau tracker de Motorola avec Bluetooth LE et UWB

Motorola se prépare à entrer sur le marché des trackers d’objets avec son nouveau Moto Tag. Ce dispositif, récemment certifié par la FCC, promet des fonctionnalités avancées telles que la connectivité Bluetooth LE et Ultra Wideband (UWB).

Un peu plus d’une semaine après avoir été repéré sur le site de la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) des Émirats arabes unis, le Moto Tag de Motorola a obtenu sa certification de la FCC. Cette certification révèle que le Moto Tag, avec le numéro de modèle XT2445-1, sera alimenté par une pile standard CR2032, rendant son remplacement facile.

La certification FCC confirme la présence de la connectivité Bluetooth LE et UWB. L’UWB permet une localisation beaucoup plus précise que le Bluetooth, avec une précision de quelques centimètres. Cependant, le réseau Find My Device de Google ne prend pas encore en charge l’UWB. Ainsi, malgré la présence de cette technologie dans le Moto Tag, le suivi des objets s’appuiera principalement sur le Bluetooth dans un premier temps.

Bien que la certification FCC ne confirme pas explicitement la compatibilité avec le réseau Find My Device de Google, il est fortement probable que le Moto Tag prendra en charge ce service. Google avait précédemment annoncé qu’un tracker Motorola compatible avec Find My Device serait lancé cette année. Ce réseau utilise la vaste base d’utilisateurs de smartphones Android pour localiser les objets.

Le marché du Moto Tag est encombré

Motorola prévoit un événement le 25 juin, où elle devrait annoncer le Moto Tag aux côtés des nouveaux modèles Razr 50 et Razr 50 Ultra. Le Moto Tag sera en concurrence directe avec le Samsung SmartTag 2, qui offre également une connectivité UWB mais est limité aux appareils Galaxy. Le SmartTag 2 est vendu à 40 euros. Pour se démarquer, Motorola pourrait proposer le Moto Tag à un prix inférieur.

Le Moto Tag de Motorola semble être un ajout prometteur au marché des trackers d’objets, avec ses fonctionnalités avancées et sa probable compatibilité avec le réseau Find My Device de Google. Plus de détails devraient être révélés lors de l’événement de lancement le 25 juin en Chine.