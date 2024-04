Des applications iPhone désinstallables ? L’UE met la pression sur Apple

Grâce à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), les utilisateurs d’iPhone dans les 27 États membres de l’UE sont autorisés à télécharger des applications à partir de boutiques d’applications tierces, à utiliser un navigateur non Webkit, à choisir leur propre application financière pour les paiements sans contact, à payer leurs achats in-app par l’intermédiaire d’une société financière tierce, et bien d’autres choses encore.

Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, n’est pas totalement satisfaite de la manière dont Apple et Alphabet ont réagi à certaines des règles de la DMA.

Les commentaires de Margrethe Vestager publiés dans un communiqué de presse officiel la semaine dernière, et relatés par 9to5Mac, suggèrent que l’UE pourrait forcer Apple à rendre l’application Photos de l’iPhone amovible. La semaine dernière, Vestager a évoqué ce qu’elle considérait comme le non-respect par Apple et Alphabet des règles de la DMA concernant certaines fonctionnalités, lorsqu’elle a déclaré : « La manière dont Apple et Alphabet ont mis en œuvre les règles de la DMA relatives à l’anti-balancement semble être en contradiction avec la lettre de la loi ». Apple et Alphabet continuent de facturer divers frais récurrents et de limiter le guidage.

Vestager a déclaré que l’Union européenne poursuivrait son enquête et a ajouté :

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive sur la protection des données, les gardiens ont l’obligation de permettre la désinstallation aisée des applications et la modification aisée des paramètres par défaut. Ils doivent également afficher un écran de choix. Le modèle de conformité d’Apple ne semble pas répondre aux objectifs de cette obligation. En particulier, nous craignons que la conception actuelle de l’écran de choix du navigateur Web ne prive les utilisateurs finaux de la possibilité de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Elle poursuit :

Exemple : ils ne favorisent pas l’engagement de l’utilisateur à l’égard de toutes les options disponibles. Apple n’a pas non plus rendu plusieurs applications désinstallables (l’une d’entre elles serait Photos) et empêche les utilisateurs finaux de modifier leur statut par défaut (par exemple Cloud), comme l’exige la DMA.

Vers une suppression de l’application Apple Photos ?

Les commentaires de Vestager sur l’application Photos d’Apple en ont surpris plus d’un, car les utilisateurs d’iPhone peuvent facilement télécharger une application de photos tierce, telle que Google Photos.

John Gruber, de Daring Fireball, pense qu’il pourrait arriver un jour où Apple cessera tout simplement de vendre ses appareils dans l’UE. Sa suggestion repose en fait sur une base mathématique. Le non-respect de la DMA pourrait entraîner une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel d’Apple dans le monde, ce qui équivaudrait à une pénalité de plus de 38 milliards de dollars qu’Apple pourrait être contraint d’écrire. D’autre part, les ventes dans l’UE ne représentent que 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’Apple.